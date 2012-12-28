В районах Тракторного и Карьера отключат холодную воду

25 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители Тракторного и Карьера, предупредили в компании.



С 09:00 и до завершения работ не будет холодной воды в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, Ильича, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, Моторного, 2-го Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах № 2 по улице Карьерной, №№ 1а, 7 по улице 9-го Января, №№ 8а, 10, 10а, 10/2 по улице Елецкой, №№ 67/1, 73/3, 75/2, 77, 79/2 по улице Гагарина, №№ 14, 14/2, 16, 16/1, 16а, 16б, 20/3 по улице Космонавтов, в частном секторе улиц Карьерной, 9 Января, Елецкой, Павлова, Лескова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.25 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 31в, 31г, 31д, 31е по улице Ангарской, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в Лирическом переулке, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, №№ 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23 по улице 1-й Станкостроительной, №№ 30, 36 по улице 2-й Радиаторной, №№ 4, 6 по улице 2-й Станкостроительной, №№ 5, 13 по улице Верхней, №№ 8, 10, 50, 54 по улице Вишневой, №№ 107, 109, 110, 111 по улице Восточной, №№ 347, 350 по улице Гагарина (СНТ «Ветеран труда»), № 15 по улице Дальней (садоводчество «Весна»), №№ 25, 39, 43 по улице Дальней (садоводчество «им. Мичурина»), №№ 19, 31, 278, 279 по улице Дорожной, №№ 17, 25, 63, 74, 80 по улице Зеленой, №№ 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33 по улице Коллективной, №№ 4, 11 по улице Коммунальной, №№ 26, 37, 39, 51 по улице Линейной, №№ 16, 32, 43 по улице Логовой, №№ 19, 43 по улице Медицинской, №№ 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64 по улице Мирной, №№ 26, 31, 38, 65, 69, 70 по улице Общественной, №№ 1, 21 по улице Плодородной, №№ 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32 по улице Проселочной, №№ 46, 49, 69 по улице Путейской, № 254 по улице Раздельной, №№ 1, 3, 23, 29, 34, 47 по улице Садовой, №№ 10, 97 по улице Торговой, № 74 по улице Тракторозаводской, № 35 по улице Транспортной, №№ 11, 19, 70 по улице Трубной, № 34 по Универсальному проезду, №№ 56, 61, 63, 64, 90 по улице Цветочной, №№ 28, 34, 36, 321 по улице Центральной, № 2 по улице Юбилейной, №№ 358, 367 по улице Южной, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической.В этот период также обесточат улицы Взлетную, Маргелова, Романовскую, Мичурина, Лесную, переулок Серебристый, садоводчества «Венера», «Весна», «Ветеран труда», «Имени Мичурина», «Кооператор», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Тракторостроитель № 1», «Трубник», «Тракторостроитель № 1»-Насосная.