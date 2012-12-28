Все новости
Происшествия
327
24 минуты назад
2

Участники вечернего ДТП у поселка Матырский ищут свидетелей

В аварии пострадали оба водителя.

В социальных сетях появилось видео последствий ДТП на дороге Липецк – Грязи у поселка Матырский, в котором столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Москвич»

На кадрах видны серьезные повреждения автомобиля «Москвич». Авторы сообщения просят отозваться владельцев видеорегистраторов, которые могли записать момент столкновения.

Напомним, что в результате столкновения пострадали водители машин: оба доставлены в больницу.
ДТП
0
0
0
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А чё
5 минут назад
у самих то нет регистраторов??...Автокредитники небось.
Ответить
Семён
14 минут назад
Участок беспредела, особенно вечером, нарушение скоростного режима, езда по обочине,выезд на встречную полосу через сплошную линию разметки происходит ежедневно
Ответить
