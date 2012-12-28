35-летняя женщина перевела мошенникам 570 000 рублей, пытаясь заработать на инвестициях
24 минуты назад
Участники вечернего ДТП у поселка Матырский ищут свидетелей
В аварии пострадали оба водителя.
На кадрах видны серьезные повреждения автомобиля «Москвич». Авторы сообщения просят отозваться владельцев видеорегистраторов, которые могли записать момент столкновения.
Напомним, что в результате столкновения пострадали водители машин: оба доставлены в больницу.
Комментарии (2)