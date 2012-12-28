Все новости
Происшествия
1257
сегодня, 13:47
7

Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым

Вчера его перевели из областной клинической больницы в областную детскую.

Раненого ночью 20 сентября в Липецке 16-летнего подростка 22 сентября перевели из Липецкой областной клинической больницы в Областную детскую больницу. Во взрослую больницу подростка госпитализировали, так как был непонятен его возраст.

Состояние 16-летнего юноши — тяжёлое, он в реанимации.

Напомним, наряд ДПС открыл огонь по колесам автомобиля «ВАЗ-2115». 17-летний водитель машины без номеров требования полицейских об остановке проигнорировал и создавал во время преследования аварийные ситуации. Когда машину остановили, водитель скрылся, а в салоне остался раненый 16-летний пассажир.

СК и областное управление МВД ведут проверки обстоятельств ранения парня. Уголовное дело пока не возбуждено. Областное управление МВД ранее сообщило, что полицейский вел огонь по колесам автомобиля в соответствии с законом «О полиции» и после предупредительного выстрела в воздух.
стрельба
погоня
1
7
0
4
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Татьяна
19 минут назад
Не обдуманеый поступок мальчишек привёл к беде в двух семьях. Не оправдываю их. Но все же, получается, что мальчишки водят машину лучше, чем профессиональные сотрудники ГАИ?
Ответить
водитель со стажем....
23 минуты назад
Действия полиции правомерны
Ответить
Пацан
39 минут назад
Интересно, раненый сдаст водятла или нет?
Ответить
Гостья
8 минут назад
А что там сдавать-то? Отпечатки пальцев на руле, видеокамеры по городу, регистраторы встречных машин. Уже даже возраст сбежавшего указан, значит достоверно известна его личность.
Ответить
Может
49 минут назад
всетаки ему18
Ответить
Жаль
сегодня, 14:01
Жаль парня. Будем надеяться на лучшее. Надо было остановиться. Полицейских тоже понять можно. Не останавливаются, пытаются скрыться, возможно, бандиты. Возраст даже медики не поняли, во взрослую отправили. Попробуй, пойми, кто там, в мчавшейся машине. Побежал, значит, есть причина. Жаль.
Ответить
Лера
сегодня, 13:57
Господи, помоги парню.
Ответить
