Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
сегодня, 13:47
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Вчера его перевели из областной клинической больницы в областную детскую.
Состояние 16-летнего юноши — тяжёлое, он в реанимации.
Напомним, наряд ДПС открыл огонь по колесам автомобиля «ВАЗ-2115». 17-летний водитель машины без номеров требования полицейских об остановке проигнорировал и создавал во время преследования аварийные ситуации. Когда машину остановили, водитель скрылся, а в салоне остался раненый 16-летний пассажир.
СК и областное управление МВД ведут проверки обстоятельств ранения парня. Уголовное дело пока не возбуждено. Областное управление МВД ранее сообщило, что полицейский вел огонь по колесам автомобиля в соответствии с законом «О полиции» и после предупредительного выстрела в воздух.
