Липчанин украл 36 пожарных рукавов

Потерпевшая сторона отозвала свои претензии.

Мировой судья СУ № 9 Октябрьского района города рассмотрела уголовное дело в отношении безработного жителя Липецка. Мужчину уличили в серии краж.



Целью преступлений злоумышленника были пожарные рукава. Их мужчина этой весной воровал в жилом доме. Липчанин поживился имуществом управляющей компании, обслуживающий дом №19 по улице Котовского. Мужчине удалось украсть 36 пожарных рукавов. Общая сумма ущерба была оценена в 20 080 рублей.



На момент разбирательства в суде управляющая компания уже не имела претензий к вору: тот возместил всю сумму ущерба. Суд закрыл уголовное дело по примирению сторон.