Происшествия

32 минуты назад

Липчанин украл 36 пожарных рукавов

3 341
#кража
Липчанин украл 36 пожарных рукавов

Потерпевшая сторона отозвала свои претензии.

Мировой судья СУ № 9 Октябрьского района города рассмотрела уголовное дело в отношении безработного жителя Липецка. Мужчину уличили в серии краж.

Целью преступлений злоумышленника были пожарные рукава. Их мужчина этой весной воровал в жилом доме. Липчанин поживился имуществом управляющей компании, обслуживающий дом №19 по улице Котовского. Мужчине удалось украсть 36 пожарных рукавов. Общая сумма ущерба была оценена в 20 080 рублей.

На момент разбирательства в суде управляющая компания уже не имела претензий к вору: тот возместил всю сумму ущерба. Суд закрыл уголовное дело по примирению сторон.
3 341
#кража

Комментарии (3)

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Всё

9 минут назад
это нищеты народа.
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Зелёный фургон

18 минут назад
Товарищ, купите колодезные цепи. Хорошие цепи!
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Московская, 83

28 минут назад
К нам его! А то опущенный Петр Иванович совсем не хочет работать! Сидит как истукан и вспоминает дни, когда он спал, приняв конъяку, полдня дома или в кабинете
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