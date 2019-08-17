Как одеть ребенка к школе недорого?

Липецкие родители проводят финальные вояжи по школьным ярмаркам.

Три летних месяца были у родителей на то, чтобы подготовить ребенка к новому учебному году. Однако многие оставили на последние дни самую затратную покупку — школьную форму. Дети растут быстро, и купленный в июне комплект к сентябрю может оказаться маловат. Соответственно, в августе проблема, где одеть ребенка к школе так, чтобы расходы на одежду не слишком отразились на семейном бюджете, становится особенно актуальной.



Школьная форма — можно ли обойтись без нее? Немного истории



Еще 10 лет назад родители горячо спорили о том, нужна ли детям школьная форма, или дети могут ходить на уроки в чем душа пожелает. Последней точкой спора стал разгоревшийся на Ставрополье конфликт, когда директор одной из школ запретил ученицам-мусульманкам ходить на уроки в хиджабах. После чего регионам предложили задуматься о возвращении единой школьной формы. В 2013 году в законе об образовании установили общий подход для школьной формы по всей стране, в частности, она должна иметь светский характер и соответствовать общепринятым нормам делового стиля.



В Липецке школьная форма вводилась поэтапно. С 1 сентября 2013 года она стала обязательной для первоклашек, остальным детям разрешалось приходить в одежде делового стиля. Общий дресс-код определил цвет — синий, не светлых оттенков. Вариации комплектов (сарафан или юбка, пиджак или жилетка) оставили на откуп родителям.



Впрочем, каждая липецкая школа могла конкретизировать требования к форме своих учеников — это стоит и сегодня учитывать родителям перед покупкой комплекта. В некоторых учебных заведениях ограничились очень демократичным «одежда должна быть делового стиля, исключаются джинсы». В других девочкам рекомендуют носить юбки и сарафаны, брюки разрешены лишь в холодную погоду. Могут быть ограничения по цвету блузок и рубашек — например, только белые; белые, голубые, кремовые; или же обобщенное — неярких тонов без рисунка. Информацию можно получить в школе, найти на сайте учебного заведения: в его уставе или отдельном «Положении о школьной форме и внешнем виде учащихся».



Цена



Минимальный комплект форменной одежды включает в себя две рубашки или блузки (одна — обязательно белая), пару брюк для мальчиков, пару юбок, или комплекты «юбка-брюки» «юбка-сарафан» для девочек, жилетку и/или пиджак. Конечно, число позиций может увеличиться — если позволяют доходы. В расчет не брались колготки, носки, нижнее белье, обувь, верхняя одежда.



Практически все магазины детской и подростковой одежды предлагают свои наборы школьной формы. Цены на блузки и рубашки для девочек начинаются от 400 рублей, рубашки для мальчиков обойдутся от 350 рублей и дороже. Брюки для девочек по акциям школьных распродаж предлагают от 350 рублей, для мальчиков — от 650 рублей, цены жилеток начинаются от 500 рублей, пиджаков — от 1000 рублей. Сарафаны предлагают от 950 рублей, юбки — от 450 рублей. Минимальная цена комплекта для мальчика (пара рубашек, пара брюк, жилетка, пиджак) составит от 3500 рублей, для девочки (сарафан и юбка, две блузки, жилетка и пиджак) — 4100 рублей.



Родители старшеклассников заглядывают также в магазины мужских костюмов — на школьных базарах бывает сложно найти комплект для выросшего подростка. В специализированные магазины мужской и женской одежды к началу учебного года привозят синие классические брюки, юбки-карандаши, пиджаки. Цены, правда, выше, чем на школьных базарах — от 1500-1800 рублей за юбку, от 2000 рублей за брюки.



Альтернативные варианты



Второе по популярности (после магазинов) место, где можно купить форму — вещевой рынок. В августе продавцы привозят форму на любой возраст — одни уделяют внимание комплектам для начальной школы, другие ориентируются на старшеклассников. Недостаток нынешнего рынка — ассортимент не такой широкий как в магазинах. Цены также будут выше акционных в сетевых магазинах. Однако рыночные торговцы быстрее откликаются на моду. Пиджака интересного фасона с рукавом ¾ обойдется в 1500-2000 рублей, средняя цена рубашки составит от 1000 до 1500 рублей.



Интернет-магазины. До сих пор бытует мнение, что это самый дешевый способ одеть ребенка. Это мнение верно, если вы делаете покупки в дни распродаж. В ином случае костюма для мальчика будет стоить от 1500 до 6800 рублей, сарафан или школьное платье — от 1500 до 8500 рублей, цена жилета составит от 500 до 1600 рублей, юбки — от 1000 до 2400 рублей, пиджака — от 1300 до 3300 рублей.



Ателье. Хорошо, если есть подруга, которая бесплатно сошьет школьную форму по фигуре. Вам придется потратиться только на ткань. Изготовление комплекта в ателье обойдется в копеечку. Только пошив юбки (без учета цены за ткань) в зависимости от сложности обойдется от 1800 до 2200 рублей, пиджака на подкладке — 4000 рублей, сарафана — 3000 рублей. Заказать комплект для девочки проще, чем для мальчика: часть липецких ателье не берется за пошив мужских подростковых брюк или пиджаков, не хватает мастеров-закройщиков мужской одежды.



Секонд-хенд. Не стоит избегать этих площадок. В подобных торговых точках можно встретить товар высокого качества. Цены на всю одежду в дни распродаж вовсе смешные — рубашку для школьников-подростков можно купить от 150 рублей. Признаком секондов является специфический запах: причина его возникновения — санитарная обработка. Вещи обрабатываются паром, затем дезинфицирующим газом. С точки зрения гигиены вещи из современных комиссионок безопасны для носки. Минусы таких магазинов: ассортимент каждый раз меняется, понравившаяся блузка может не подойти по размеру. Практически невозможно подобрать школьную юбку или сарафан, пиджак или жилетку, даже ассортимент синих классических брюк не такой большой. Из плюсов: рубашки и блузки делового стиля подобрать здесь все-таки можно — как для школьниц, так и для школьников. При том, каждая будет единственной в своем модельном ряду.



Одеть школьника бюджетно в Липецке можно. Используйте разные варианты. Прежде чем совершить покупку, обойдите несколько магазинов, промониторьте сайты, сравните цены, а также ассортимент товара и качество продукции. Потом делайте выбор.



