Детский сад в «Звездном» планируют построить к 1 сентября 2020 года

На реализацию проекта готовы потратить свыше 165 млн рублей.

Городское управление строительства объявило о поиске подрядчиков на строительство здания детского сада в микрорайоне «Звездный» в Липецке. На выполнение работ по организации строительства, строительно-монтажных и пусконаладочных работ готовы потратить до 165 587 295 рублей.



Площадь участка для детского сада составляет почти 10 000 квадратных метров, а самого здания — более 1 600 «квадратов». Участок для строительства расположен в районе улицы Музыки. Это будет трехэтажное строение с цокольным этажом. Учреждение будет рассчитано на 350 воспитанников, в том числе — инвалидов. Специально для маломобильных малышей в здании установят лифт. Четыре ясельных группы, каждая из которых рассчитана на 20 детей, будут работать на первом этаже. Там для малышей смонтируют теплые полы. Детсад укомплектуют всем необходимым оборудованием — от кухонных холодильников до ростомеров в медицинском кабинете. Вокруг детского сада будет проведено озеленение.



При успешном завершении электронного аукциона, который запланирован на конец августа, подрядчик уже осенью приступит к работе. Новый детский сад планируют принять в эксплуатацию до 1 сентября 2020 года.