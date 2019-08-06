Происшествия

11 минут назад

В лобовом столкновении на перекрестке Папина и Доватора пострадали два человека

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#авария #ДТП
В лобовом столкновении на перекрестке Папина и Доватора пострадали два человека
Вечером 5 августа в Липецке на перекрестке улиц Папина и Доватора столкнулись автомобили «Рено» и «Шевроле».

Автомобиль «Рено» поворачивал с улицы Папина на Доватора, в этот момент «Шевроле», двигавшийся по Папина в сторону Центрального рынка. Как стало известно GOROD48, в аварии пострадали  26-летний водитель «Рено» и 25-летний водитель «Шевроле». Оба госпитализированы с различными травмами.
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#авария #ДТП

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