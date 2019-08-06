В лобовом столкновении на перекрестке Папина и Доватора пострадали два человека

Вечером 5 августа в Липецке на перекрестке улиц Папина и Доватора столкнулись автомобили «Рено» и «Шевроле».



Автомобиль «Рено» поворачивал с улицы Папина на Доватора, в этот момент «Шевроле», двигавшийся по Папина в сторону Центрального рынка. Как стало известно GOROD48, в аварии пострадали 26-летний водитель «Рено» и 25-летний водитель «Шевроле». Оба госпитализированы с различными травмами.

