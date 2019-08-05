«Ладейное поле-2019» ждет гостей 17 августа

«Гостевой день» фестиваля исторической реконструкции «Ладейное поле»-2019 в полдень на полигоне у поселка Елецкий.

Зрителей единственного в России фестиваля, посвященного средневековым судам, ждет насыщенная программа. Соревнования команд гребцов на регате, схватки бойцов, конкурс доспехов и костюма, продажа изделий ремесленников и музыка в исполнении фолк-групп, сообщают организаторы фестиваля исторической реконструкции «Ладейное поле».



- Реконструкция Эпохи Викингов в Северной Европе и на Руси невозможна без умений и навыков, которыми обладал каждый взрослый мужчина. Умение грести в команде, швартоваться, ставить якоря и паруса. Всему этому при желании можно научиться на фестивале "Ладейное поле", – отмечает военно-исторический клуб «Копье» в описании мероприятия.



Лодки, на которых будут вестись соревнования, построены руками реконструкторов. Cуда существуют не просто для создания антуража. Реконструкторы уже более 10 лет ходят на них в водные походы протяженностью в сотни километров. В следующем году реконструкторы планируют приступить к реализации своих давних замыслов - достроить 18-метровый корабль и отправиться в поход по Черному морю.