ГЛОБУС ГРУПП и Игорь Артамонов обрадовали дольщиков проблемного дома.

31 июля врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «ГЛОБУС ГРУПП» Антон Колпаков совместно ввели в эксплуатацию дом на пересечении улиц Неделина и Фрунзе, который долгое время считался проблемным из-за обманутых дольщиков.

«Для нас в приоритете проблемы дольщиков. Мы, совместно с застройщиками, делаем всё, что от нас зависит, чтобы люди получили долгожданное жильё», - сказал на встрече Игорь Артамонов, поздравивший собственников квартир с новосельем.

Достраивали объект компания ГЛОБУС ГРУПП и трест «Липецкстрой». Строительство началось в 2011 году, а проблемным дом признали в 2016 году. Всего в доме 161 квартира. Из них 155 были приобретены по договорам долевого участия. Предполагается, что ключи дольщики получат через 1,5 – 2 месяца после выдачи заключения Госстройнадзором.

Как рассказал генеральный директор ГЛОБУС ГРУПП Антон Колпаков, одной из основных проблем с которой столкнулись специалисты компании – это то, что почти вся исполнительная документация на этот дом была утеряна. И очень много сил было потрачено на то, чтобы всё восстановить. Это большой объем работы, который не так хорошо виден, как, к примеру, работы на строительной площадке.

ГЛОБУС ГРУПП занималась общей координацией проекта и работами, которые не были обозначены подрядчикам в ранее заключенных договорах. Специалисты компании доделывали входные группы, занимались монтажом лифтового оборудования, выполняли фасадные работы и вели контроль за работой всех подрядчиков на объекте. Результат получился намного более впечатляющим и качественным, чем это было запланировано проектом первого застройщика. Также ГЛОБУС ГРУПП собирала всю разрешительно-исполнительную документацию для ввода объекта в эксплуатацию. В здании остеклены лоджии, выполнены подпорные стенки, завершены электромонтажные и сантехнические работы, произведена отделка мест общего пользования и благоустроена дворовая территория.

«Мы очень были рады, когда узнали, что уже скоро дом будет готов и мы получим ключи! Спасибо большое строителям, которые поддержали в трудную минуту и сделали свою работу «на отлично». И спасибо большое Игорю Артамонову за то, что лично занялся нашей проблемой. Без вас ничего бы не сдвинулось с «мертвой точки», - поделилась впечатлениями одна из дольщиков Екатерина Шибина.

В ходе мероприятия Игорь Артамонов и начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области Наида Исматулаева вручили почетные грамоты строителям, благодаря работе которых стало возможным достроить этот объект и сделать это качественно, не отодвигая, запланированный ранее, срок сдачи дома. В числе награжденных – заместитель начальника производственно-технического отдела ГЛОБУС ГРУПП Тамара Анопченко.

Отметим, что ранее Игорь Артамонов уже посещал этот объект. Встреча прошла совместно с заместителем генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым. Представители власти и прокуратуры в тот раз лично пообщались с дольщиками и застройщиками и остались очень довольны текущим ходом работ на строительной площадке.



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