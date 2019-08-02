Бизнес

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ГЛОБУС ГРУПП и Игорь Артамонов обрадовали дольщиков проблемного дома.

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#строительство #дольщики
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ГЛОБУС ГРУПП и Игорь Артамонов обрадовали дольщиков проблемного дома.

31 июля врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «ГЛОБУС ГРУПП» Антон Колпаков совместно ввели в эксплуатацию дом на пересечении улиц Неделина и Фрунзе, который долгое время считался проблемным из-за обманутых дольщиков.

«Для нас в приоритете проблемы дольщиков. Мы, совместно с застройщиками, делаем всё, что от нас зависит, чтобы люди получили долгожданное жильё», - сказал на встрече Игорь Артамонов, поздравивший собственников квартир с новосельем.

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       Достраивали объект компания ГЛОБУС ГРУПП и трест «Липецкстрой». Строительство началось в 2011 году, а проблемным дом признали в 2016 году. Всего в доме 161 квартира. Из них 155 были приобретены по договорам долевого участия. Предполагается, что ключи дольщики получат через 1,5 – 2 месяца после выдачи заключения Госстройнадзором.

       Как рассказал генеральный директор ГЛОБУС ГРУПП Антон Колпаков, одной из основных проблем с которой столкнулись специалисты компании – это то, что почти вся исполнительная документация на этот дом была утеряна. И очень много сил было потрачено на то, чтобы всё восстановить. Это большой объем работы, который не так хорошо виден, как, к примеру, работы на строительной площадке.

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       ГЛОБУС ГРУПП занималась общей координацией проекта и работами, которые не были обозначены подрядчикам в ранее заключенных договорах. Специалисты компании доделывали входные группы, занимались монтажом лифтового оборудования, выполняли фасадные работы и вели контроль за работой всех подрядчиков на объекте. Результат получился намного более впечатляющим и качественным, чем это было запланировано проектом первого застройщика. Также ГЛОБУС ГРУПП собирала всю разрешительно-исполнительную документацию для ввода объекта в эксплуатацию. В здании остеклены лоджии, выполнены подпорные стенки, завершены электромонтажные и сантехнические работы, произведена отделка мест общего пользования и благоустроена дворовая территория.

       «Мы очень были рады, когда узнали, что уже скоро дом будет готов и мы получим ключи! Спасибо большое строителям, которые поддержали в трудную минуту и сделали свою работу «на отлично». И спасибо большое Игорю Артамонову за то, что лично занялся нашей проблемой. Без вас ничего бы не сдвинулось с «мертвой точки», - поделилась впечатлениями одна из дольщиков Екатерина Шибина.

       В ходе мероприятия Игорь Артамонов и начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области Наида Исматулаева вручили почетные грамоты строителям, благодаря работе которых стало возможным достроить этот объект и сделать это качественно, не отодвигая, запланированный ранее, срок сдачи дома. В числе награжденных – заместитель начальника производственно-технического отдела ГЛОБУС ГРУПП Тамара Анопченко.

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       Отметим, что ранее Игорь Артамонов уже посещал этот объект. Встреча прошла совместно с заместителем генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым. Представители власти и прокуратуры в тот раз лично пообщались с дольщиками и застройщиками и остались очень довольны текущим ходом работ на строительной площадке.

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20 966
#строительство #дольщики
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Комментарии (20)

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Оля

13 минут назад
Не поняла...ключи не отдали, а ленты сегодня уже два раза резали, даже около электрички. Цирк перед выборами. Скоро у каждой поставленной лавки будут резать ленты.
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Спроси

17 минут назад
ВО КАК, с его яиц.
ответить

Талли Кельми

18 минут назад
Алкан с пятнадцатого, нет - мой!
ответить

ВО КАК

20 минут назад
У нас что Королев вообще ничего не делал.
ответить

Алкан с пятнадцатого

25 минут назад
Игорь Георгич наш президент!
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элин

27 минут назад
Всё ради выборов. Настолько это очевидно. А после 2-3 года и в Москву во власть....Хоть до выборов пусть поможет области и городу.
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АрхипелаГулаг

28 минут назад
Ваш, ты еще забыл упомянуть ваши стандартные "сафки-гулаги-дифицыты", так что трудодень тебе сегодня не зачтут :)
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Ну конечно

29 минут назад
Женя, За дешевку Путина ,за дешевку Артамонова, за них можно только порадоваться ,они малохольные и дешёвые , А ещё я РадоВАюсь за Путина ,когда девочку не лечат , а Путин позвонит и вылечат , Вот Путин и дешёвка !, Как весь его воровской строй !.
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Алилуя

34 минуты назад
За Игорька, канонизировать его срочно!
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За Игорька

36 минут назад
Боже храни Артамонова, до чего ж хорош
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