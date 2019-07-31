Липчанин стал главным судьей Кубка России по вольной борьбе (ФОТО)

Известный спортсмен и тренер добился признания и как арбитр.

Главным судьей прошедшего в Орехово-Зуево Кубка России по вольной борьбе среди мужских команд стал липчанин Сергей Конопкин.

Известный липецкий спортсмен и тренер, вице-президент федерации спортивной борьбы Липецкой области, судья международной категории не только сам выходил на ковер в качестве рефери, но и контролировал всю работу судейской бригады на этих соревнованиях.







Турнир прошел без судейских скандалов, участники отметили слаженную работу арбитров, поэтому первый опыт главного судьи в столь престижных соревнованиях Конопкин может занести себе в плюс.







В Кубке выступали четыре команды. В итоге победительницей стала сборная Дагестана, на втором месте Красноярский край, на третьем – Москва. Четвертой стала студенческая сборная России. В соревнованиях учитывались и личные результаты: кто не проиграл ни одной схватки, получали именные путевки на чемпионат России-2020.

Сергей Конопкин ранее уже добивался признания, как арбитр. К примеру, в этом году он работал на чемпионате России в Сочи, в том числе обслуживал две финальные встречи.



Фото из архива Сергея Конопкина.

