Общество

56 минут назад

Завершается реконструкция Быханова сада

8 812
#Быханов сад
Завершается реконструкция Быханова сада

В парке уложена широкоформатная плитка, установлены необычные фонари и малые архитектурные формы. 

Как рассказал автор проекта реконструкции Ринат Гарипов, сегодня обновлены два входа в парк вдоль улицы Гагарина, завершается реконструкция входной группы со стороны Тельмана. 

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В парке выполнены работы по озеленению – разбиты клумбы и высажены молодые деревья. Центральная часть и прилегающие к ней аллеи замощены современной широкоформатной плиткой – её преимущества: внешний вид (максимум схожести с натуральным камнем) и функциональность (несмотря на гладкость, поверхность не скользкая). Внешнее «кольцо» вокруг парка и второстепенные дорожки выполнены в асфальте. Камнем отсыпают протоптанные посетителями пешеходные тропы. 

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Прогулочные зоны будут освещать изящные, практически незаметные, но при этом яркие энергосберегающие светильники, кабели для них укладывают под землю в специальных гофрах. Лавочки и урны здесь также ставят новые – выполненные из дерева и тёмного металла, они гармонично вписываются в концепцию парка-сада, а дополняют её фигурки животных –два плетёных из лозы оленя уже «поселились» на территории, вскоре их станет больше. 

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Продолжается строительство амфитеатра – каркас готов, рабочие приступили к облицовке конструкций. Одновременно выполняются теннисные корты – их, как известно, будет три.  

Согласно проекту, после реконструкции парк будет разделен на зоны: запаха - с цветами и растениями, вкуса - с фудкортом, тактильную - для активного времяпрепровождения и слуха - с успокаивающей музыкой.​ 

фото пресс-службы администрации Липецка.


8 812
#Быханов сад

Комментарии (8)

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Сергей 13

2 минуты назад
Вот за теннисные корты отдельное спасибо!Как раз их там и не хватало!А,кстати,с бадминтоном так как дела обстоят?
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Ой-ой!

2 минуты назад
И этот сельский сквер стоит 17 лимонов? Греф узнает, попку надерет!
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Максим Крапива

4 минуты назад
Парк этот - так себе, что "до", и, что после будет, ничего впечатляющего в нём нет и не будет никогда, так что это - пустая трата денег - и больше ничего! Лучше бы построили аквапарк или какой-нибудь цирк - и то было круто!
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Липчанин

17 минут назад
Еще нашел инфу интересную стоимость такой урны как на фото минимум 36000 рублей лавки минимум 50000. Ни чего не меняется с приходом нового губурнатора. Как была пыль в глаза и очковтирательство так и осталось. Кадровые назначения это вообще отдельная жесть. Плитку уложили хорошо, но после зимы будет окончательно видно насколько это хорошо, асфальт положили бездарно. Вообщем ребята надо один хрен уезжать из Липецка в Мюнхен, толка не буде т, надежды умерли
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Фантомас

22 минуты назад
Осталось построить там коттедж Артамонову и всё будет баловаться валанчиком.
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Шарик

25 минут назад
был там в воскресенье и ужаснулся, на что деньги потратили? лучше б оставили как есть. теперь это не сад, а площадь, вымощенная плиткой. Зелени вообще не осталось, асфальт под кроссовками проминался, а скоро шпильки пойдут, короче все очень лысо и опустошенно. скамейки выглядят дешево и совсем не стильно, как тут подрядчик расстилается
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Наталья

30 минут назад
Всё очень красиво. Только поливать газон, клумбы и посаженную зелень надо обязательно. Организовать полив в саду и ещё нанять садовников на постоянную работу. Иначе наши граждане все испортят.
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ванька

37 минут назад
в чем суть реконструкции, вход в парк не очень, олень деревянный и клумбы?
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