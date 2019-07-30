Завершается реконструкция Быханова сада

В парке уложена широкоформатная плитка, установлены необычные фонари и малые архитектурные формы.



фото пресс-службы администрации Липецка.

Как рассказал автор проекта реконструкции Ринат Гарипов, сегодня обновлены два входа в парк вдоль улицы Гагарина, завершается реконструкция входной группы со стороны Тельмана.В парке выполнены работы по озеленению – разбиты клумбы и высажены молодые деревья. Центральная часть и прилегающие к ней аллеи замощены современной широкоформатной плиткой – её преимущества: внешний вид (максимум схожести с натуральным камнем) и функциональность (несмотря на гладкость, поверхность не скользкая). Внешнее «кольцо» вокруг парка и второстепенные дорожки выполнены в асфальте. Камнем отсыпают протоптанные посетителями пешеходные тропы.Прогулочные зоны будут освещать изящные, практически незаметные, но при этом яркие энергосберегающие светильники, кабели для них укладывают под землю в специальных гофрах. Лавочки и урны здесь также ставят новые – выполненные из дерева и тёмного металла, они гармонично вписываются в концепцию парка-сада, а дополняют её фигурки животных –два плетёных из лозы оленя уже «поселились» на территории, вскоре их станет больше.Продолжается строительство амфитеатра – каркас готов, рабочие приступили к облицовке конструкций. Одновременно выполняются теннисные корты – их, как известно, будет три.Согласно проекту, после реконструкции парк будет разделен на зоны: запаха - с цветами и растениями, вкуса - с фудкортом, тактильную - для активного времяпрепровождения и слуха - с успокаивающей музыкой.​