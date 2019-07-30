В Липецкой области выяснят, кто кошмарит бизнес

Чиновники заказали социологическое исследование.

Региональное управление по развитию малого и среднего бизнеса заказало проведение социологического исследования по выявлению наиболее значимых факторов, сдерживающих развитие бизнеса в области. Исследование чиновники оценили в 210 530 рублей. Работу экспертов оплатят из бюджета Липецкой области.



Эксперты опросят бизнесменов из Липецка и Ельца, а также всех районов области. Для того, чтобы выявить препоны и оценить механизм их появления, будет создан специальный опросный лист. Эксперты опросят 4 000 респондентов из сфер торговли, производства, сервиса и сельского хозяйства.



На то, чтобы выяснить кто и как кошмарит бизнес, исследователям дано 26 дней. При успешном завершении тендера итоги работы будут готовы к осени. Цель исследования - выявление административных барьеров при развитии малого предпринимательства, изучение проблем взаимоотношений бизнесменов с контролирующими органами.





