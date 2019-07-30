Общество

сегодня, 14:30

В Липецкой области выяснят, кто кошмарит бизнес

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#исследование #бизнес
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В Липецкой области выяснят, кто кошмарит бизнес

Чиновники заказали социологическое исследование.

Региональное управление по развитию малого и среднего бизнеса заказало проведение социологического исследования по выявлению наиболее значимых факторов, сдерживающих развитие бизнеса в области. Исследование чиновники оценили в 210 530 рублей. Работу экспертов оплатят из бюджета Липецкой области.

Эксперты опросят бизнесменов из Липецка и Ельца, а также всех районов области. Для того, чтобы выявить препоны и оценить механизм их появления, будет создан специальный опросный лист. Эксперты опросят 4 000 респондентов из сфер торговли, производства, сервиса и сельского хозяйства. 

На то, чтобы выяснить кто и как кошмарит бизнес, исследователям дано 26 дней. При успешном завершении тендера итоги работы будут готовы к осени. Цель исследования - выявление административных барьеров при развитии малого предпринимательства, изучение проблем взаимоотношений бизнесменов с контролирующими органами.


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#исследование #бизнес
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Комментарии (11)

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Букреевкошмаритбизнес

17 минут назад
Букреев кошмарит! Сегодня было инициировано 9!! Проверок в отношении одного предпринимателя г. Липецка! С интервалом в 20 минут! По одному объекту!
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фима

30 минут назад
дело в самом малом,на уровне правительства России деньги на малый выделяются и неплохие,просто местные власти пытаются свой кусок оставить своим
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НЕ ПАТРИОТ

31 минуту назад
"Исследование чиновники оценили в 210 530 рублей. Работу экспертов оплатят из бюджета Липецкой области." "чтобы выяснить кто и как кошмарит бизнес" не надо никаких денег и никаких экспертов)))
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Перри Мейсон

36 минут назад
пластинку заело, я такие комментарии по пять раз в день вижу. А еще, типа, " лучше бы поликлиники (школы, детсады). Вот и решил своего не придумывать. Хотя по этой новости комментарий подходящий. На всякую фигню деньги тратят. Барыги сами справятся
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Маша Макарова

37 минут назад
Семь девушек увлечённо занимаются любимым делом. Первая читает интересный роман, вторая - варит суп, третья - играет в шахматы, четвёртая - разгадывает сканворд, пятая - стирает бельё, шестая - поливает цветы. А чем занимается седьмая девушка?
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пластинку заело

40 минут назад
а это я , и песенка моя ! Перри Мейсон вчера, 10:12 Лучше бы дороги строили))) ответить
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Штаб Навального в Липецке

42 минуты назад
Государство малый бизнес и кошмарит! Нет никаких барьеров для бизнеса, кроме жадных чиновников! Вот снова управление по развитию малого и среднего бизнеса вместо реальной работы отмывает деньги на "исследованих". То на своих курсах "Ты - предприниматель" наворуют, то на форумах, теперь это. Всё им мало.
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123

45 минут назад
Управление потребительского рынка кошмарит
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Стас

46 минут назад
Все чиновничьи надзорно-контрольные органы так или иначе вымогают взятки у предпринимательской среды! Коррупция - неотдлелимая часть современного расейского капиталистической буржуазного государства!
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гость

49 минут назад
Господи....нет слов, на что деньги "пиляться", у людей караулящих просрочку у мусорных баков поинтересуйтесь про бизнес. какой стыд...как будто война идёт...
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