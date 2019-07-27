Липецкие стрелки собрали медали на траншейном стенде (ФОТО)

На счету наших стрелков в чемпионате и первенстве России награды всех достоинств.

В Казани на стрельбище «Свияга» проходит личные чемпионат России по стендовой стрельбе. Липецкие снайперы уже завоевали несколько наград.

В соревнованиях среди мужчин в упражнении «трап» липецкий стрелок Алексей Гуляев (на верхнем фото) в непростой борьбе добыл «бронзу». В финал наш земляк прошел с результатом 187 пораженных мишеней из 200 возможных, а в решающий момент сбил 33 тарелочки и финишировал третьим.

Неудержим на этих соревнованиях был олимпийский чемпион-2004 москвич Алексей Алипов. В квалификации он допустил всего три промаха (197 очков из 200), а затем лучше всех стрелял и в финале – 45 очков, что принесло ему очередное звание чемпиона России. Вторым стал еще один представитель столицы Павел Гуркин (190, 40).

На огневой рубеж в этом упражнении вышли еще шестеро липчан, но до финала они не добрались: Артем Некрасов занял 13-е место (183 очка), Никита Черников – 14-е (182), Константин Пилипенко – 15-е (181), Максим Смыков – 16-е (181), Илья Виноградов – 20-е (179), Виктор Веретин – 21-е (177), Дмитрий Исаев – 24-е (176), Никита Ходов – 25-е (175). Всего на старт вышел 31 стрелок.

В этом же упражнении у женщин «серебро» завоевала участника Олимпиады-2016 липчанка Татьяна Барсук. При этом в квалификации наша спортсменка стреляла лучше всех, поразив 188 мишеней из 200. Ближайшая преследовательница Лия Шарыпова, представлявшая Челябинскую область, отстала на три точных выстрела. Однако в финале, где все начинается с «чистого листа», Шарыпова сумела взять реванш: она сбила 45 тарелочек и стала чемпионкой России, а Барсук с результатом 43 очка заняла второе место. Замкнула «тройку» призеров Екатерина Рабая из Татарстана (180, 35).







Татьяна Барсук (крайняя слева на пьедестале).



В финале стреляла и липчанка Юлия Савельева (183, 27) – 5-е место.

Одного точного выстрела не хватило для выхода в финал Ангелине Рудневой (180 очков) – 6-е место. 17-летняя Дарья Семьянова расположилась на 9-й строчке итогового протокола (178). Юлия Туголукова заняла 11-е место (175), Ольга Шульгина стала 16-й (173). Всего в соревнованиях участвовали 30 спортсменок.

Не остались липчане без призового места и в соревнованиях смешанных пар. Максим Смыков и Юлия Савельева (136 очков из 150 возможных в квалификации, 40 – в финале) заняли 2-е место.







Смыков и Сапвельева на второй ступени.



На два точных выстрела их опередили победители из Москвы Максим Кабацкий и Мария Волкова (139, 42). Третьими стали представители Татарстана Артем Копастынский и Екатерина Рабая (137, 31).

Параллельно в Казани проходит и командное первенство среди юниоров. В «трапе» у представительниц прекрасного пола победительницей стала сборная Липецкой области.

Дарья Семьянова, Софья Ивойлова и Карина Маркова втроем настреляли 331 очко (из 375 возможных) – соответственно на 12 и 14 очков больше, чем у «серебряных» и «бронзовых» призеров первой и второй сборных Татарстана. При этом Семьянова оказалась самой меткой среди всех участниц, выходивших на огневой рубеж – 114 сбитых тарелочек из 125. Ивойлова поразила 113 мишеней.

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