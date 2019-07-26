Происшествия
6 минут назад
Подозревающая за собой слежку липчанка нашла под капотом авто улику - GPS-трекер
А месяц назад кто-то перерезал в ее «Toyota Fortuner» тормозные шланги.
Читателям GOROD48 уже знакома история липчанки Марины К., которая 21 июня не смогла завести стоявшую на парковке под одним из домов на улице Водопьянова свою «Toyota Fortuner»: педаль тормоза провалилась в пол, а на приборной доске увидела две загоревшиеся лампочки - красную и зеленую. Женщина посмотрела в руководство для эксплуатации и поняла, что в тормозной системе отсутствует жидкость. Странно, - машине всего полтора года, и в мае она прошла очередное ТО. В автосалоне ей велели вызвать полицейских. При понятых автомобиль осмотрели и выявили повреждения обоих шлангов тормозной системы, что позже подтвердили и при осмотре в сервисном центре.
Марина К. тут же написала в своем заявлении в полицию о том, что причастным к повреждению ее машины она считает своего бывшего гражданского мужа и делового партнера, с которым разорвала все отношения в прошлом году. По ее словам, она не простила ему измены на 17-м году совместной жизни. В ответ бывший гражданский муж, по словам женщины, забрал у нее весь ее бизнес, связанный с поставками из-за рубежа в Липецк газобалонного оборудования. В свою очередь, Марина через суд она взыскала с бывшего партнера пятимиллионный займ, а ее бывший муж подал несколько исков на Марину в областной Арбитражный суд.
А несколько дней тому назад при очередном осмотре в сервисной центре в автомобиле Марины нашли датчик слежения с сим-картой!
- За два дня до этого в сервис, про который никто не знал, явились двое неизвестных с целью доступа к моей машине. Они сказали сотрудникам СТО, что им нужно «забрать детальку», - говорит женщина.
По словам Марины, как только она забрала свою машину из сервисного центра, где ей поменяли порезанные тормозные шланги на новые, она стала замечать за собой слежку. Она обратилась в другой сервис на поиск возможного датчика слежения, установленного на ее машине, и GPS-трекер нашли под водительским креслом.
- Это говорит о том, что машина вскрывалась или это сделали в сервис-центре, где также обслуживает свой «Ленд Крузер» мой бывший муж. Кроме этого я подозреваю, что с моего телефона скачивают информацию, что меня прослушивают, но прямых улик у меня пока нет. Полагаю, что в мою машину установили датчик слежения с целью отследить удобное место, где можно будет спровоцировать аварию, ведь обнаруженное устройство, как мне объяснили, может по сигналу заблокировать машину, и если автомобиль будет в это время в движении, то аварии не миновать.
Сражу же после случая с перерезанными тормозными шлангами Марина обратилась в полицию с заявлением о преступлении, но вот уже больше месяца не получила никакого ответа.
- В дежурной части мне сказали, что мое заявление отдано участковому. Мне дали телефон, но на мои звонки мне ни разу не ответили. Никто не вызывал меня на допрос, не интересовался моей машиной. Кстати, мой бывший партнер приблизил к себе бывшего полицейского, которого я ранее видела крутящимися у моего автомобиля. На «Тойоте», кстати, начиная с января этого года не раз срабатывала сигнализация. Значит, с машиной что-то хотели сделать. А моя нынешняя деловая партнерша рассказала, что машину ее мужа в июне неизвестные пытались выкинуть с трассы в кювет. И это серьезно, ведь осенью прошлого года его уже подрезали на дороге - тогда его машина съехала на обочину и перевернулась, - говорит Марина.
И вот сегодня женщина получила ответ из прокуратуры Октябрьского района.
Марине К. сообщили, что участковый уполномоченный третьего отдела полиции УМВД РФ по Липецку Антон Трубников еще 28 июня вынес отказное постановление по проверке ее заявления, не сделав ничего, чтобы установить подозреваемого в покушении на убийство! Поэтому прокуратура вернула этот документ полицейским с требованием не валять дурака, а совершить все необходимые для изобличения преступника следственные действия.
Марина К. тут же написала в своем заявлении в полицию о том, что причастным к повреждению ее машины она считает своего бывшего гражданского мужа и делового партнера, с которым разорвала все отношения в прошлом году. По ее словам, она не простила ему измены на 17-м году совместной жизни. В ответ бывший гражданский муж, по словам женщины, забрал у нее весь ее бизнес, связанный с поставками из-за рубежа в Липецк газобалонного оборудования. В свою очередь, Марина через суд она взыскала с бывшего партнера пятимиллионный займ, а ее бывший муж подал несколько исков на Марину в областной Арбитражный суд.
А несколько дней тому назад при очередном осмотре в сервисной центре в автомобиле Марины нашли датчик слежения с сим-картой!
- За два дня до этого в сервис, про который никто не знал, явились двое неизвестных с целью доступа к моей машине. Они сказали сотрудникам СТО, что им нужно «забрать детальку», - говорит женщина.
По словам Марины, как только она забрала свою машину из сервисного центра, где ей поменяли порезанные тормозные шланги на новые, она стала замечать за собой слежку. Она обратилась в другой сервис на поиск возможного датчика слежения, установленного на ее машине, и GPS-трекер нашли под водительским креслом.
- Это говорит о том, что машина вскрывалась или это сделали в сервис-центре, где также обслуживает свой «Ленд Крузер» мой бывший муж. Кроме этого я подозреваю, что с моего телефона скачивают информацию, что меня прослушивают, но прямых улик у меня пока нет. Полагаю, что в мою машину установили датчик слежения с целью отследить удобное место, где можно будет спровоцировать аварию, ведь обнаруженное устройство, как мне объяснили, может по сигналу заблокировать машину, и если автомобиль будет в это время в движении, то аварии не миновать.
Сражу же после случая с перерезанными тормозными шлангами Марина обратилась в полицию с заявлением о преступлении, но вот уже больше месяца не получила никакого ответа.
- В дежурной части мне сказали, что мое заявление отдано участковому. Мне дали телефон, но на мои звонки мне ни разу не ответили. Никто не вызывал меня на допрос, не интересовался моей машиной. Кстати, мой бывший партнер приблизил к себе бывшего полицейского, которого я ранее видела крутящимися у моего автомобиля. На «Тойоте», кстати, начиная с января этого года не раз срабатывала сигнализация. Значит, с машиной что-то хотели сделать. А моя нынешняя деловая партнерша рассказала, что машину ее мужа в июне неизвестные пытались выкинуть с трассы в кювет. И это серьезно, ведь осенью прошлого года его уже подрезали на дороге - тогда его машина съехала на обочину и перевернулась, - говорит Марина.
И вот сегодня женщина получила ответ из прокуратуры Октябрьского района.
Марине К. сообщили, что участковый уполномоченный третьего отдела полиции УМВД РФ по Липецку Антон Трубников еще 28 июня вынес отказное постановление по проверке ее заявления, не сделав ничего, чтобы установить подозреваемого в покушении на убийство! Поэтому прокуратура вернула этот документ полицейским с требованием не валять дурака, а совершить все необходимые для изобличения преступника следственные действия.