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52-летний липчанин ударил ножом знакомого из-за обвинения в краже телефона

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#кража
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52-летний липчанин ударил ножом знакомого из-за обвинения в краже телефона
Полицейские завершили расследование уголовного дела 52-летнего липчанина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ходе предварительного расследования установлено, что в мае текущего года в гости к обвиняемому пришел его 56-летний знакомый. Между мужчинами возник конфликт. Гость обвинил хозяина квартиры в краже его сотового телефона, обвиняемого обидело данное заявление, он начал злиться и повышать на гостя голос, а затем схватил нож и воткнул его знакомому в живот.

На основании заключения эксперта потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.


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#кража
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