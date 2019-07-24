Общество

34 минуты назад

Липецкая «вторичка» выросла в цене

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#жилье #недвижимость
Липецкая «вторичка» выросла в цене

Квадратный метр жилья оценивается в 44 561 рубль.

Эксперты портала «Домофонд» провели исследование изменения цен на рынке вторичной недвижимости во II квартале 2019 года в регионах России. Авторы аналитического обзора подсчитали, что с I по II квартал средняя стоимость квадратного метра выросла на 1%, с 64 177 до 64 822 рублей. Повышение коснулось 58 регионов страны.

Липецк поддержал общую тенденцию. За II квартал 2019 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке региона увеличилась на 0,7% - с 44 243 рублей до 44 561 рубля. Вместе с этим, белгородская «вторичка» выросла в цене всего на 0,6% (до 51 401 рубля за «квадрат»), воронежская, как и липецкая, прибавила в стоимости 0,7% (49 617 рублей), курская — 1,4% (42 768 рублей), а тамбовская подорожала всего на 0,5% (до 44 396 рублей).

Лидерами по росту стоимости вторичного рынка, по данным экспертов, во II квартале стали квартиры в Тыве (6%), в Республике Саха (5,6%), в Республике Алтай (4,4%), в Приморском крае (4,2%). Снижение цен на вторичном рынке коснулось 22 регионов. Самое интенсивное снижение — в Республике Коми, где жилье подешевело на 1,7%, а средняя стоимость квадратного метра составила 49 902 рубля. Второе место у Кабардино-Балкарии. Снижение здесь составило 1,4%, до 42 395 рублей за "квадрат". Третье место заняла Мордовия, где «квадрат» на вторичном рынке стал стоить 44 143 рублей, потеряв 1,3%.

Напомним, что ранее эксперты оценивали динамику на вторичном рынке за последние пять лет. Липецкая «вторичка», по их данным, с 2014 года упала в цене на 8,4%.
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#жилье #недвижимость

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