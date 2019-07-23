Общество

сегодня, 14:05

Для липчан временно открыли курортный бювет

5 1409
#минеральная вода #бювет
Для липчан временно открыли курортный бювет

Реконструкция Нижнего парка привели к закрытию фонтанчика с минеральной водой.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Радмила, которая накануне пришла в Нижний парк набрать минеральной воды, но фонтанчик у подземного переходя не работал. 

RrRJrbVHVmU.jpg

Оказался закрыт и бювет у Зеленого театра.

карта бювет.jpg


- Набрать минеральную воду можно в здании санатория «Липецккурорт», - рассказали GOROD48 в администрации Липецка. - Всех желающих с 7 до 19 часов ежедневно ждут по адресу улица Салтыкова-Щедрина, 1В.
5 1409
#минеральная вода #бювет

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Водица

5 минут назад
Алекс, в Задонске, возле святого источника, в церковном ларьке пустую баклажку по 40 руб за штуку продают.
ответить

Липецк

19 минут назад
Город48, не врите, сначала сами пройдите этот путь в качестве рядовых граждан, а потом пишите рекомендации!!!
ответить

Алекс

27 минут назад
25 руб. - 1,5 руб ))))))) Сцуки, народ задушили
ответить

гость

49 минут назад
Везде, бизнес, ничего личного!
ответить

автандил

сегодня, 14:28
Да врут нагло. Не пускают туда за водой некого.
ответить

Еще в рубрике

На берегу реки Чамлык прошел Третий рыболовный фестиваль «Добринский карась»
На берегу реки Чамлык прошел Третий рыболовный фестиваль «Добринский карась»

12 минут назад

Общество
Управление делами администрации Липецкой области возглавила Ирина Головлева
#администрация Липецкой области #кадры
13
Управление делами администрации Липецкой области возглавила Ирина Головлева

сегодня, 14:41

Общество
Игорь Артамонов пришел в избирком с подписями муниципальных депутатов
#выборы главы региона
19
Игорь Артамонов пришел в избирком с подписями муниципальных депутатов

сегодня, 14:32

Общество
В Липецке отремонтируют единственный вантовый мост
#ремонт #мост #тендер
4
В Липецке отремонтируют единственный вантовый мост

сегодня, 14:30

Общество
После Дня города в кустах нашли разбитую иномарку
#ДТП #бордюр
7
После Дня города в кустах нашли разбитую иномарку

сегодня, 14:14

Общество
Следствие настаивает на аресте имущества директора ООО «Генборг»
#Гренборг
6
Следствие настаивает на аресте имущества директора ООО «Генборг»

сегодня, 13:00

Общество