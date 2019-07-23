Для липчан временно открыли курортный бювет

Реконструкция Нижнего парка привели к закрытию фонтанчика с минеральной водой.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Радмила, которая накануне пришла в Нижний парк набрать минеральной воды, но фонтанчик у подземного переходя не работал.Оказался закрыт и бювет у Зеленого театра.- Набрать минеральную воду можно в здании санатория «Липецккурорт», - рассказали GOROD48 в администрации Липецка. - Всех желающих с 7 до 19 часов ежедневно ждут по адресу улица Салтыкова-Щедрина, 1В.