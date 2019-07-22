Поля с 122 гектарами пшеницы горели в Добринском районе

На пульт связи ОПСП№2 поселка Петровский Добринского района поступило сообщение о загорание полей с сельскохозяйственной культурой.



В поселке Ильича горели поля с пшеницей и ячменем на площади 122 га.. Пожар полностью ликвидирован сотрудниками Государственной противопожарной спасательной службы России в Липецкой области. В пожаре никто из людей не пострадал.