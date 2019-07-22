Происшествия
сегодня, 19:49
Поля с 122 гектарами пшеницы горели в Добринском районе
На пульт связи ОПСП№2 поселка Петровский Добринского района поступило сообщение о загорание полей с сельскохозяйственной культурой.
В поселке Ильича горели поля с пшеницей и ячменем на площади 122 га.. Пожар полностью ликвидирован сотрудниками Государственной противопожарной спасательной службы России в Липецкой области. В пожаре никто из людей не пострадал.
В поселке Ильича горели поля с пшеницей и ячменем на площади 122 га.. Пожар полностью ликвидирован сотрудниками Государственной противопожарной спасательной службы России в Липецкой области. В пожаре никто из людей не пострадал.
александр
Гость
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