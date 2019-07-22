Происшествия

сегодня, 19:49

Поля с 122 гектарами пшеницы горели в Добринском районе

6 835
#пожар #поле
Поля с 122 гектарами пшеницы горели в Добринском районе
На пульт связи ОПСП№2 поселка Петровский Добринского района поступило сообщение о загорание полей с сельскохозяйственной культурой.

В поселке Ильича горели поля с пшеницей и ячменем на площади 122 га.. Пожар полностью ликвидирован сотрудниками Государственной противопожарной спасательной службы России в Липецкой области. В пожаре никто из людей не пострадал.
6 835
#пожар #поле

Комментарии (6)

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александр

5 минут назад
где трактора были?Блин опахать надо было!!!!!!!!!!!!!!!
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Гость

5 минут назад
"сообщение о загорание полей" - сильно сказано!.. -)))
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Собина

21 минуту назад
В чистом виде - поджог...
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Валетов

55 минут назад
А следствие ведётся?
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Алкан с ЛТЗ

55 минут назад
В Добринке одни придурки.
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Заваркина

сегодня, 19:56
Хорошо ещё что не со свеклой.
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