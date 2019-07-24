Умные счетчики электроэнергии: семь достоинств и ни одного недостатка

Больше 13 тысяч интеллектуальных приборов учета установил в регионе филиал «Россети Центр Липецкэнерго»

Счетчики «Фобос» сейчас устанавливают энергетики в семи районах Липецкой области: в Липецком, Грязинском, Добровском, Елецком, Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах. К концу года на сетях региона их будет больше 22 тысяч. Так, например, в Чаплыгинском районе система интеллектуального учета смонтирована полностью. Две с половиной тысячи счетчиков установлены на опорах в точках отвода провода к частным домам.

- Я конечно сначала не доверяла этому прибору. Думала, вдруг показания будут выше привычных. Но мне дали пульт, на котором видно, сколько насчитал новый счетчик на столбе, я со своим старым сверяла - всё в порядке, - рассказывает жительница Чаплыгина Екатерина Макаркина.

Каждому потребителю действительно выдается пульт, на котором видно, сколько он израсходовал энергии, а также напряжение в сети и мощность электроэнергии. Затраты по установке приборов учета, на приобретение пультов несет Липецкэнерго, никаких дополнительных расходов со стороны жителей не требуется. С момента ввода в эксплуатацию сплит-счетчика показания именно этого прибора будут применяться при расчетах. Счетчик, который ранее был установлен потребителем, может остаться у него.

- У этого счетчика множество достоинств. Потребитель бесплатно получает новый прибор учёта с высоким классом точности, межповерочным интервалом 16 лет и сроком эксплуатации не менее 32 лет. Он может бесплатно использовать автоматическую защиту от перепадов напряжения. И, наконец, клиент может самостоятельно выбирать наиболее выгодный тариф: одноставочный или день/ночь. Это три основных критерия качества счетчиков «Фобос», - рассказал начальник управления учета электроэнергии филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Вадим Негробов.

Также в списке достоинств сплит-счетчиков энергетики называют удобство снятия показаний – прибор учета делает это автоматически. Таким образом, он гарантировано защищает потребителей от высоких начислений в счете из-за ошибки при передаче показаний.

- Это очень удобно, - делится впечатлением от пользования новым счетчиком житель села Троекурово Михаил Кузнецов, - никаких забот: тариф выбрал, показания не передаю, что там с этим счетчиком - не моя забота. Так только иногда посматриваю, сколько насчитал, но пока ни разу не соврал за два месяца.

Жители Липецкой области, которым установили умный счетчик, освобождаются от обязанности поверки прибора учёта, так как их будет теперь эксплуатировать Липецкэнерго. Кроме того, энергетики берутся самостоятельно и очень оперативно восстанавливать работоспособность прибора учёта в случае возможного сбоя. На любые вопросы, связанные с установкой счетчика «Фобос» ответ можно получить по телефону прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115. Звонок бесплатный, служба работает круглосуточно.



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