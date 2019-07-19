Липецкие футболисты выступят перед болельщиками… на сцене

В Воскресение, 21 июля, "сталевары" приглашают желающих на встречу с болельщиками.

Традиционная предсезонная встреча «Металлурга» с болельщиками пройдет в воскресение, 21 июля в Парке Победы.

Место выбрано довольно оригинальное – летняя эстрада парка. Игроки и тренеры разместятся на сцене, и оттуда будут отвечать на вопросы своих поклонников. К слову, «сталевары» уже проводили свидание со своими поклонниками на этой сцене два года назад, и тогда все прошло на ура.

Мероприятию-2019 будет предшествовать турнир по настольному футболу (кикеру), который пройдет в парке и в котором могут принять участие все желающие.

На встречу приглашены представители городской и областной администраций, которым наверняка есть что сказать по вопросам футбола. И еще. Футболисты «Металлурга» в этот день обещают провести фото и автографсессию со своими поклонниками и не откажут никому-никому.

Начало мероприятия в 14.00, вход свободный.