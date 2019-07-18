В Липецке появилось культурное граффити

Рисунок украсил переход к Дому мастера.

Новый уличный рисунок появился в Липецке. На этот раз художники граффити украсили улицу Ленина. Рисунок - это портрет знаменитого липецкого художника Виктора Сорокина. Граффити исполнили в черно-белых тонах на сером фоне силовой будки. Она стоит возле пешеходного перехода к Дому мастера – музею, посвященного творчеству Виктора Сорокина. Портрет живописца как бы приглашает в его галерею. Рисунок подписан псевдонимом ART Z.Напомним, что сегодня днем должно было состояться открытие первой очереди реконструкции бульвара Сорокина и памятника ему. Церемонию перенесли на неопределенный срок. Подрядчики уже почти переложили плитку возле Дома мастера, памятник уже привезли. Он пока скрыт от глаз прохожих полотном.