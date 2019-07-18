Общество
сегодня, 16:51
В Липецке появилось культурное граффити
Рисунок украсил переход к Дому мастера.
Новый уличный рисунок появился в Липецке. На этот раз художники граффити украсили улицу Ленина. Рисунок - это портрет знаменитого липецкого художника Виктора Сорокина. Граффити исполнили в черно-белых тонах на сером фоне силовой будки. Она стоит возле пешеходного перехода к Дому мастера – музею, посвященного творчеству Виктора Сорокина. Портрет живописца как бы приглашает в его галерею. Рисунок подписан псевдонимом ART Z.
Напомним, что сегодня днем должно было состояться открытие первой очереди реконструкции бульвара Сорокина и памятника ему. Церемонию перенесли на неопределенный срок. Подрядчики уже почти переложили плитку возле Дома мастера, памятник уже привезли. Он пока скрыт от глаз прохожих полотном.
Напомним, что сегодня днем должно было состояться открытие первой очереди реконструкции бульвара Сорокина и памятника ему. Церемонию перенесли на неопределенный срок. Подрядчики уже почти переложили плитку возле Дома мастера, памятник уже привезли. Он пока скрыт от глаз прохожих полотном.
Максим
Эскулапий
Сырский