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сегодня, 16:51

В Липецке появилось культурное граффити

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#граффити
В Липецке появилось культурное граффити

Рисунок украсил переход к Дому мастера.

Новый уличный рисунок появился в Липецке. На этот раз художники граффити украсили улицу Ленина. Рисунок - это портрет знаменитого липецкого художника Виктора Сорокина. Граффити исполнили в черно-белых тонах на сером фоне силовой будки. Она стоит возле пешеходного перехода к Дому мастера – музею, посвященного творчеству Виктора Сорокина. Портрет живописца как бы приглашает в его галерею. Рисунок подписан псевдонимом ART Z.

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Напомним, что сегодня днем должно было состояться открытие первой очереди реконструкции бульвара Сорокина и памятника ему. Церемонию перенесли на неопределенный срок. Подрядчики уже почти переложили плитку возле Дома мастера, памятник уже привезли. Он пока скрыт от глаз прохожих полотном.
3 449
#граффити

Комментарии (3)

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Максим

41 минуту назад
Мне нравится! А вот самолёты на пл.Пробеды - хрень от которой надо как можно скорее избавиться. Надеюсь власти это понимают. Сделать надо утепление стены и больше не использовать чужое имущество по всякие баннеры и графити. Частая собственность - не прикосновенна
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Эскулапий

сегодня, 17:09
Замечательный неформальный подарок Липецку к Дню города!
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Сырский

сегодня, 16:59
О транспортной доступности крайних автобусов на Сырский. - Автобус 24а - время прохождения ост ул Терешковой 00:05,Обл Больница 00:17, 27 микр 00:24. -Автобус 28: Пл Кольцевая 00:31,27 микр 00:38. Приятных поездок с актуальным расписание любого городского автобуса от конечных пунктов вы можете ознакомиться здесь http://www.lt-systems.ru/ Приятных поездок Быстро, Выгодно, Экономно .
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