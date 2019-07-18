Общество
сегодня, 14:29
Как «Macarena» в Ельце восстанавливать купеческий дом помогает
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В древнем Ельце четыре жительницы Мадрида и Барселоны работают на восстановлении дома купца Поваляева.
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В эти дни в Ельце проходит второй региональный «Том Сойер Фест». Об этом всероссийском, и даже международным движении, представители которого есть и в Липецкой области, GOROD48 рассказывал неоднократно. Восстановив прошлым летом часть белокаменного плитуара в центре города, на этот год елецкие Томы Сойеры запланировали воссоздание внешнего вида дома купца Поваляева на улице Горького. В этом им оказал содействие Фонд известного блогера Ильи Варламова и многочисленные спонсоры, предоставляющие инструменты и стройматериалы. Работы закипели еще в июне. А в июле к елецким Томам Сойерам присоединились четыре девушки из Испании – студентки мадридских и барселонских вузов Сильвия, Ирэн, Изабель и Елена.
С испанскими волонтерами встретились журналисты GOROD48.
Жители улицы Горького в эти дни удивляются: у дома купца Поваляева звучат темпераментный речитатив испанской речи и песни. Девочки в защитных комбинезонах, напевая «Maкарену», наждачной бумагой «шкурят» фасад. С другой стороны дома девочки русские, те уже при помощи электроинструмента орудуют над приведением в порядок старинных облицовочных досок. Парней в этот день на объекте не было. Но, в разные периоды «Том Сойер Феста» они здесь появляются. Просто сейчас у ребят - основная работа и командировки.
Юные, можно сказать, испанки, самой старшей из которых 22 года, а младшей – 19, таким образом путешествуют по миру. Существуют организации, которые подбирают волонтеров под различные виды деятельности. И те путешествуют, оплачивая только дорогу. Так Сильвия, Ирэн, Изабель и Елена оказались в Ельце. Как говорят девушки, им захотелось посмотреть далекую, экзотическую страну.
Елец им понравился. «Тихий, красивый и очень много церквей», - говорят испанские студентки.
Программа пребывания в Ельце у девушек насыщенная. Днем они знакомятся с достопримечательностями города, музеями, храмами, побывали в монастыре, затем у них – сиеста (это обязательно, чтобы не сбивать испанский ритм жизни), и только после пяти вечера работы на объекте. Обязательно под испанскую песню. Она, видимо, как и русская – строить и жить помогает. И не жарко вечером, и другие волонтеры, приходя с работы, присоединяются к ним.
Испанки в первый раз столкнулись со строительными работами, но говорят, что такой опыт им пригодится. В основном волонтеры работают в Европе садовниками, аниматорами, возятся с детьми, но иногда проводят мелкие строительные работы в старинных замках.
Проблемами сохранения елецкой старины девушек стараются не «грузить». Но, все-таки они чуть позже расскажут, как с этим обстоит дело в Испании. А пока сохранением исторических объектов Ельца озаботились журналисты и местные Томы Сойеры. Каждое посещение Ельца уже привычно сопровождается посещением того или иного разрушающегося объекта.
Самый старый елецкий дом вот-вот рухнет
Вот и в этот раз координатор движения «Том Сойер Фест» в Ельце Серафима Колесникова и ее помощница Вера Новосельцева показали в каком состоянии находится самый старый жилой дом Ельца - построенная в середине XVIII века усадьба елецкого воеводы Смирнова-Лашина в Огородном переулке.
Красивый некогда дом, построенный в стиле раннего барокко, находится под охраной государства аж с 1946 года, являясь федеральным памятников архитектуры. Об этом на стене даже гласит ржавая табличка, впрочем, уже не читаемая. Дом ни разу не реставрировался. А в нем живут люди. Впрочем, как живут, ютятся под провисшими потолками, которые подперли бревнами, в окружении покосившихся стен, которые вот-вот завалятся внутрь дома. Жилище это вопиюще аварийно и опасно для жизни. Но, пока семейство из трех человек отсюда переселять не собираются, несмотря на то, что в доме побывали представители управления по охране объектов культурного наследия региона и они уже обратились с соответствующим заявлением в прокуратуру. Жильцов нужно срочно переселить, а дом начать спасать. По словам начальника управления Игоря Маленко на проект восстановления дома необходимо чуть более 200 тысяч рублей, а на сами ремонтные работы что-то около 3 миллионов. Загвоздка в том, что памятник это федеральный, деньги должен выделять федеральный центр. Местный бюджет может найти такие средства, но не может их выделить, иначе – нецелевое использование и уголовное дело.
Валентина Николаевна Довнорович , 75-летняя хозяйка дома, рассказывает, что в нем жили все ее предки, но вот родственники ли они елецкому воеводе Смирнову-Лашинову, она не знает. Да и мало ее это интересует.
- Лет 25 назад делом начал разрушаться, а из всей помощи, что нам предложили на ремонт этого, как все говорят «памятника архитектуры» - 10 тысяч, - говорит Валентина Довнорович. – Экскурсии сюда приходят, говорят, говорят. А нам-то что ото всего этого? Ложимся спать, и не знаем – проснемся, или погибнем под завалами. И укрываемся на ночь не только одеялом, но еще и полиэтиленом, чтобы ночью дождь не намочил, ведь крыша вся дырявая, потолок вон как провис, и через него течет…
Еще один объект – здание бывшего окружного суда на углу улиц Октябрьской и Профсоюзной. Оно и сейчас величественное и на первый взгляд – крепкое. Верхний этаж деревянный, и просто оштукатурен, а пришедшие в негодность отливы позволяют дождям размывать стены. В этом здании раньше располагалось и художественное училище, и городской архив, общество охотников и рыболовов и даже вечерняя школа. Со времен суда в подвалах целы еще камеры, лестницы в здании чугунные, а печи – изразцовые. Двор, сейчас поросший травой, вымощен белым камнем, ограждает здание красивая старинная ограда. Здание просто чудо старины. И его нужно спасать. Но средств на это нет. Как их нет на полторы тысячи других старинных елецких зданий.
Бунинский вокзал продолжают растаскивать вандалы
Недавно GOROD48 писал о заброшенном Сызрань-Вяземском вокзале, который растаскивают на стройматериалы вандалы.
К комплексу зданий бывшего вокзала ведет асфальтовая дорога, которая, в какой-то момент прекращается и из-под асфальта выглядывает самая настоящая елецкая мостовая, которой 150 лет. И участок мостовой – несколько десятков метров, он ведет к самому зданию бывшего вокзала, позже ставшего жилым домом. Эта мостовая помнит Ивана Бунина, приезжавшего на вокзал, писавшего об этом в своих произведениях.
И даже сегодня, в том запущенном виде и вокзал, и домишки вокзального комплекса, в которых жили начальник вокзала, инженеры дороги, станционный смотритель, выглядят чудесно. Бывший перрон зарос крапивой, на месте железнодорожного полотна кто-то из двух современных бетонных шпал соорудил мангал, и шарил шашлык, ведро от которого валяться здесь же.
Сам дом-вокзал расселен на 90%. И окрестные дома комплекса. Расселенные дома потихоньку разрушаются. Елецкие Томы Сойеры не так давно были внутри дома станционного смотрителя, оказавшись в нем снова, отметили, что всего за пару недель вандалы успели снять доски с пола, например, зачем-то развалить старинные печи.
Ситуация с бунинским вокзалом в эти дни стала заложницей политики. После публикации о растаскивании вокзала по дощечке Серафимой Колесниковой, на это отреагировало управление управления по охране объектов культурного наследия региона обязав муниципалитет провести консервацию объекта. Потом в Ельце сменилась власть. Сегодня в беседе с журналистом GOROD48 начальник управления Игорь Маленко пообещал начать решать этот вопрос с новым руководством города.
А пока же само здание бывшего вокзала, на фасаде которого даже сохранился силуэт букв названия станции «Елец», охраняет один единственный житель этого здания – 60-летний Сергей Хворостов. Он принципиально не желает переселяться, все еще мечтая, что когда-то вокзал станет музеем, гостиницей. А чтобы вандалы не покусились на здание вокзала, как на дом станционного смотрителя, он купил и установил камеры видеонаблюдения.
Как спасти старые здания Ельца и сохранить облик древнего города? Понятно, что ни один бюджет не потянет этого бремени, а трехмиллиардного бюджета Ельца едва хватает на решение каких-то повседневных вопросов и осуществления социальных гарантий граждан. Нужна какая-то концепция.
Координатор проекта «Том Сойер Фест» Серафима Колесникова предлагает взять на вооружение опыт Томска, где действует муниципальная программа «Дом за рубль». Существуют такая же федеральная программа, она предусматривает передачу в частные руки за символическую стоимость федеральных памятников архитектуры, с обязательным их восстановлением по утвержденному проекту. В Томске действие программы распространили на любые старинные дома, не обязательно памятники архитектуры. И люди охотно берут в аренду расселенные здания. Восстанавливают дома, устраивают в них мини-гостиницы, офисные помещения, кафе, музеи, выставочные залы и т.д. Изучить томский опыт пообещали в управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области.
А как обстоят дела с сохранением памятников культуры в Испании?
Студентки Сильвия, Ирэн, Изабель и Елена ответили откровенно: «Только крупные и значимые для истории объекты сохраняют и восстанавливают, а более мелкие – сносят и на их месте строят жилье, торгово-развлекательные центры и прочее...».
С испанскими волонтерами встретились журналисты GOROD48.
Жители улицы Горького в эти дни удивляются: у дома купца Поваляева звучат темпераментный речитатив испанской речи и песни. Девочки в защитных комбинезонах, напевая «Maкарену», наждачной бумагой «шкурят» фасад. С другой стороны дома девочки русские, те уже при помощи электроинструмента орудуют над приведением в порядок старинных облицовочных досок. Парней в этот день на объекте не было. Но, в разные периоды «Том Сойер Феста» они здесь появляются. Просто сейчас у ребят - основная работа и командировки.
Юные, можно сказать, испанки, самой старшей из которых 22 года, а младшей – 19, таким образом путешествуют по миру. Существуют организации, которые подбирают волонтеров под различные виды деятельности. И те путешествуют, оплачивая только дорогу. Так Сильвия, Ирэн, Изабель и Елена оказались в Ельце. Как говорят девушки, им захотелось посмотреть далекую, экзотическую страну.
Елец им понравился. «Тихий, красивый и очень много церквей», - говорят испанские студентки.
Программа пребывания в Ельце у девушек насыщенная. Днем они знакомятся с достопримечательностями города, музеями, храмами, побывали в монастыре, затем у них – сиеста (это обязательно, чтобы не сбивать испанский ритм жизни), и только после пяти вечера работы на объекте. Обязательно под испанскую песню. Она, видимо, как и русская – строить и жить помогает. И не жарко вечером, и другие волонтеры, приходя с работы, присоединяются к ним.
Испанки в первый раз столкнулись со строительными работами, но говорят, что такой опыт им пригодится. В основном волонтеры работают в Европе садовниками, аниматорами, возятся с детьми, но иногда проводят мелкие строительные работы в старинных замках.
Проблемами сохранения елецкой старины девушек стараются не «грузить». Но, все-таки они чуть позже расскажут, как с этим обстоит дело в Испании. А пока сохранением исторических объектов Ельца озаботились журналисты и местные Томы Сойеры. Каждое посещение Ельца уже привычно сопровождается посещением того или иного разрушающегося объекта.
Самый старый елецкий дом вот-вот рухнет
Вот и в этот раз координатор движения «Том Сойер Фест» в Ельце Серафима Колесникова и ее помощница Вера Новосельцева показали в каком состоянии находится самый старый жилой дом Ельца - построенная в середине XVIII века усадьба елецкого воеводы Смирнова-Лашина в Огородном переулке.
Красивый некогда дом, построенный в стиле раннего барокко, находится под охраной государства аж с 1946 года, являясь федеральным памятников архитектуры. Об этом на стене даже гласит ржавая табличка, впрочем, уже не читаемая. Дом ни разу не реставрировался. А в нем живут люди. Впрочем, как живут, ютятся под провисшими потолками, которые подперли бревнами, в окружении покосившихся стен, которые вот-вот завалятся внутрь дома. Жилище это вопиюще аварийно и опасно для жизни. Но, пока семейство из трех человек отсюда переселять не собираются, несмотря на то, что в доме побывали представители управления по охране объектов культурного наследия региона и они уже обратились с соответствующим заявлением в прокуратуру. Жильцов нужно срочно переселить, а дом начать спасать. По словам начальника управления Игоря Маленко на проект восстановления дома необходимо чуть более 200 тысяч рублей, а на сами ремонтные работы что-то около 3 миллионов. Загвоздка в том, что памятник это федеральный, деньги должен выделять федеральный центр. Местный бюджет может найти такие средства, но не может их выделить, иначе – нецелевое использование и уголовное дело.
Валентина Николаевна Довнорович , 75-летняя хозяйка дома, рассказывает, что в нем жили все ее предки, но вот родственники ли они елецкому воеводе Смирнову-Лашинову, она не знает. Да и мало ее это интересует.
- Лет 25 назад делом начал разрушаться, а из всей помощи, что нам предложили на ремонт этого, как все говорят «памятника архитектуры» - 10 тысяч, - говорит Валентина Довнорович. – Экскурсии сюда приходят, говорят, говорят. А нам-то что ото всего этого? Ложимся спать, и не знаем – проснемся, или погибнем под завалами. И укрываемся на ночь не только одеялом, но еще и полиэтиленом, чтобы ночью дождь не намочил, ведь крыша вся дырявая, потолок вон как провис, и через него течет…
Еще один объект – здание бывшего окружного суда на углу улиц Октябрьской и Профсоюзной. Оно и сейчас величественное и на первый взгляд – крепкое. Верхний этаж деревянный, и просто оштукатурен, а пришедшие в негодность отливы позволяют дождям размывать стены. В этом здании раньше располагалось и художественное училище, и городской архив, общество охотников и рыболовов и даже вечерняя школа. Со времен суда в подвалах целы еще камеры, лестницы в здании чугунные, а печи – изразцовые. Двор, сейчас поросший травой, вымощен белым камнем, ограждает здание красивая старинная ограда. Здание просто чудо старины. И его нужно спасать. Но средств на это нет. Как их нет на полторы тысячи других старинных елецких зданий.
Бунинский вокзал продолжают растаскивать вандалы
Недавно GOROD48 писал о заброшенном Сызрань-Вяземском вокзале, который растаскивают на стройматериалы вандалы.
К комплексу зданий бывшего вокзала ведет асфальтовая дорога, которая, в какой-то момент прекращается и из-под асфальта выглядывает самая настоящая елецкая мостовая, которой 150 лет. И участок мостовой – несколько десятков метров, он ведет к самому зданию бывшего вокзала, позже ставшего жилым домом. Эта мостовая помнит Ивана Бунина, приезжавшего на вокзал, писавшего об этом в своих произведениях.
И даже сегодня, в том запущенном виде и вокзал, и домишки вокзального комплекса, в которых жили начальник вокзала, инженеры дороги, станционный смотритель, выглядят чудесно. Бывший перрон зарос крапивой, на месте железнодорожного полотна кто-то из двух современных бетонных шпал соорудил мангал, и шарил шашлык, ведро от которого валяться здесь же.
Сам дом-вокзал расселен на 90%. И окрестные дома комплекса. Расселенные дома потихоньку разрушаются. Елецкие Томы Сойеры не так давно были внутри дома станционного смотрителя, оказавшись в нем снова, отметили, что всего за пару недель вандалы успели снять доски с пола, например, зачем-то развалить старинные печи.
Ситуация с бунинским вокзалом в эти дни стала заложницей политики. После публикации о растаскивании вокзала по дощечке Серафимой Колесниковой, на это отреагировало управление управления по охране объектов культурного наследия региона обязав муниципалитет провести консервацию объекта. Потом в Ельце сменилась власть. Сегодня в беседе с журналистом GOROD48 начальник управления Игорь Маленко пообещал начать решать этот вопрос с новым руководством города.
А пока же само здание бывшего вокзала, на фасаде которого даже сохранился силуэт букв названия станции «Елец», охраняет один единственный житель этого здания – 60-летний Сергей Хворостов. Он принципиально не желает переселяться, все еще мечтая, что когда-то вокзал станет музеем, гостиницей. А чтобы вандалы не покусились на здание вокзала, как на дом станционного смотрителя, он купил и установил камеры видеонаблюдения.
Как спасти старые здания Ельца и сохранить облик древнего города? Понятно, что ни один бюджет не потянет этого бремени, а трехмиллиардного бюджета Ельца едва хватает на решение каких-то повседневных вопросов и осуществления социальных гарантий граждан. Нужна какая-то концепция.
Координатор проекта «Том Сойер Фест» Серафима Колесникова предлагает взять на вооружение опыт Томска, где действует муниципальная программа «Дом за рубль». Существуют такая же федеральная программа, она предусматривает передачу в частные руки за символическую стоимость федеральных памятников архитектуры, с обязательным их восстановлением по утвержденному проекту. В Томске действие программы распространили на любые старинные дома, не обязательно памятники архитектуры. И люди охотно берут в аренду расселенные здания. Восстанавливают дома, устраивают в них мини-гостиницы, офисные помещения, кафе, музеи, выставочные залы и т.д. Изучить томский опыт пообещали в управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области.
А как обстоят дела с сохранением памятников культуры в Испании?
Студентки Сильвия, Ирэн, Изабель и Елена ответили откровенно: «Только крупные и значимые для истории объекты сохраняют и восстанавливают, а более мелкие – сносят и на их месте строят жилье, торгово-развлекательные центры и прочее...».
2 563
ш
Блин горелый