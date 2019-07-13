Происшествия
37 минут назад
«Форд» опрокинулся в кювет под Липецком
Пострадали два человека.
Рано утром под Липецком неподалеку от поворота к селу Желтые Пески съехал с дороги и опрокинулся в кювет автомобиль «Форд».
Авария произошла из-за наезда на обочину.
- В автомобиле находились три человека, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Двое из них обратились за медицинской помощью
Авария произошла из-за наезда на обочину.
- В автомобиле находились три человека, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Двое из них обратились за медицинской помощью
права купил ,а ездить не купил
Не лечите
Дмитрий
Нонка