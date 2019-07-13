Происшествия

37 минут назад

«Форд» опрокинулся в кювет под Липецком

4 486
#Авария #ДТП
«Форд» опрокинулся в кювет под Липецком

Пострадали два человека.

Рано утром под Липецком неподалеку от поворота к селу Желтые Пески съехал с дороги и опрокинулся в кювет автомобиль «Форд».

Авария произошла из-за наезда на обочину.

- В автомобиле находились три человека, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Двое из них обратились за медицинской помощью
4 486
#Авария #ДТП

Комментарии (4)

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права купил ,а ездить не купил

42 секунды назад
там часто водятлы с дороги улетают
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Не лечите

1 минуту назад
Пил и дальше буду
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Дмитрий

26 минут назад
пушка гонка
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Нонка

27 минут назад
Проснуться было надо ,не хрен спящиму за руль садиться Хотя знатного он двоих пассов отделал ,родственники поди иль по бухлу приятели !
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