«Форд» опрокинулся в кювет под Липецком

Пострадали два человека.

Рано утром под Липецком неподалеку от поворота к селу Желтые Пески съехал с дороги и опрокинулся в кювет автомобиль «Форд».



Авария произошла из-за наезда на обочину.



- В автомобиле находились три человека, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Двое из них обратились за медицинской помощью

