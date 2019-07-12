сегодня, 14:26
За долги по штрафам ГИБДД у жителя Волово арестовали… телевизор
Мера возымела действие - мужчина сразу оплатил долг.
Житель Воловского района, у которого были не оплачены 11 штрафов ГИБДД на общую сумму 14 500 рублей, погасил весь долг, стоило приставам наложить арест на его любимый телевизор.
Как сообщили в УФССП по Липецкой области, арест телевизора стал мерой принудительного исполнения, так как в добровольном порядке мужчина вносить деньги не спешил.
Арест «окна в мир» произвел мгновенно действие: должник буквально через несколько дней выплатил весь долг. Должно быть, мужчина до этого смотрел телевизор невнимательно, ведь там тоже не устают повторять, что неоплата денег в доход государства является чуть ли не самым страшным грехом в современной России.
Фото yarreg.ru
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