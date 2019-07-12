За долги по штрафам ГИБДД у жителя Волово арестовали… телевизор

Мера возымела действие - мужчина сразу оплатил долг.

Житель Воловского района, у которого были не оплачены 11 штрафов ГИБДД на общую сумму 14 500 рублей, погасил весь долг, стоило приставам наложить арест на его любимый телевизор.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, арест телевизора стал мерой принудительного исполнения, так как в добровольном порядке мужчина вносить деньги не спешил.

Арест «окна в мир» произвел мгновенно действие: должник буквально через несколько дней выплатил весь долг. Должно быть, мужчина до этого смотрел телевизор невнимательно, ведь там тоже не устают повторять, что неоплата денег в доход государства является чуть ли не самым страшным грехом в современной России.

Фото yarreg.ru