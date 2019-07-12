Общество

сегодня, 14:26

За долги по штрафам ГИБДД у жителя Волово арестовали… телевизор

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#Приставы #ГИБДД #штрафы
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За долги по штрафам ГИБДД у жителя Волово арестовали… телевизор

Мера возымела действие - мужчина сразу оплатил долг.

Житель Воловского района, у которого были не оплачены 11 штрафов ГИБДД на общую сумму 14 500 рублей, погасил весь долг, стоило приставам наложить арест на его любимый телевизор.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, арест телевизора стал мерой принудительного исполнения, так как в добровольном порядке мужчина вносить деньги не спешил.

Арест «окна в мир» произвел мгновенно действие: должник буквально через несколько дней выплатил весь долг. Должно быть, мужчина до этого смотрел телевизор невнимательно, ведь там тоже не устают повторять, что неоплата денег в доход государства является чуть ли не самым страшным грехом в современной России.

Фото yarreg.ru

10 485
#Приставы #ГИБДД #штрафы
1

Комментарии (10)

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Слава богу

4 минуты назад
Хоть не будет смотреть МОРДУ путина !.
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Рома

4 минуты назад
Баран, новый купил бы. А что г48 не разу не рассказывал, как приставы арестованную технику по себе за дарма растаскивают? У них даже очередь есть между собой.
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1

21 минуту назад
Это чиновничий беспредел хамство и *
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Мог бы

25 минут назад
7500 заплатить в течение 20 дней. Жадность фраера сгубила. И где можно нахвататься столько штрафов?
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ВОРЧУН

31 минуту назад
А некоторые миллиарды воруют и хоть бы хны!
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Гость

39 минут назад
У него ломка, без первого и второго канала уже не может)))
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игорь

52 минуты назад
а как вы хотели к крепостным такое отношенме
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Изя

58 минут назад
Верховная власть., Браво!!!!!!!!!!!
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Верховная власть.

сегодня, 14:33
Зря они ящики для зомбирования арестовывают, народ так и поумнеть может. Это нам не надо!
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Липчанин1

сегодня, 14:33
А, ГИБЛЛ это что за организация?
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