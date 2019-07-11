Администрация: цены на продукты в Липецкой области падают – 3 700 рублей на месяц и живи, да радуйся

Липецкая область продолжает гордиться своими низкими ценами на основные продукты питания.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, по низкой стоимости так называемой потребительской корзины в июне наш регион занял 2-е место в ЦФО после Белгородской области и 4-е место в России. Кроме белгородцев нас опередили республика Мордовия и Саратовская область.

Стоимость «корзины» из 24-х самых важных для жизни продуктов у нас составила 3 703,45 руб., в то время как в среднем по стране – 4 367,04 руб. Т.е. разница - 663,59 руб.

В управлении отметили, что потребительская корзина в Белгородской области дешевле за счет более низких цен на молоко, масло сливочное, муку пшеничную, картофель.

При этом цены на продукты в Липецкой области не растут, а падают – по крайней мере, на сахарный песок, капусту белокочанную и всегдашний предмет нашей особой гордости яйца.

Ниже таблица цен на основные продукты питания.







Фото tv-mig.ru, liptorg-cp.ru