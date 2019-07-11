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Администрация: цены на продукты в Липецкой области падают – 3 700 рублей на месяц и живи, да радуйся

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#Цены #потребительская корзина #яйца
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Администрация: цены на продукты в Липецкой области падают – 3 700 рублей на месяц и живи, да радуйся

Липецкая область продолжает гордиться своими низкими ценами на основные продукты питания.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, по низкой стоимости так называемой потребительской корзины в июне наш регион занял 2-е место в ЦФО после Белгородской области и 4-е место в России. Кроме белгородцев нас опередили республика Мордовия и Саратовская область.

Стоимость «корзины» из 24-х самых важных для жизни продуктов у нас составила 3 703,45 руб., в то время как в среднем по стране – 4 367,04 руб. Т.е. разница - 663,59 руб.

В управлении отметили, что потребительская корзина в Белгородской области дешевле за счет более низких цен на молоко, масло сливочное, муку пшеничную, картофель.

При этом цены на продукты в Липецкой области не растут, а падают – по крайней мере, на сахарный песок, капусту белокочанную и всегдашний предмет нашей особой гордости яйца.

Ниже таблица цен на основные продукты питания.

08.07.19.jpg

Фото tv-mig.ru, liptorg-cp.ru

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#Цены #потребительская корзина #яйца
2

Комментарии (36)

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Пенсионер

18 секунд назад
Эти продукты собирали в мусорных кантейнерах.
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Дуня с трудоднями

1 минуту назад
Вот кто эту х е р н ю пишет и считает, того посадить на эти 3700 в месяц, да на полгодика - сдохнит один-второй писака-считака и такой ерундой больше никто заниматься не будет, к таким вопросам сразу будут подходить адекватно, а не фантазировать.
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Пенсионер

1 минуту назад
А сколько из этого дерьмопродукта можно употреблять в пищу ! Вы клоуны совсем края потеряли .
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Виктор

3 минуты назад
Виктор Саратов, и это не считая тороих детей
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Сказочный Д.

4 минуты назад
Эх, Россия, Россия! Во что ж ты превратилась?
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Дюжа

5 минут назад
Как же достали эти недоумками Киреевские. В управлении 50 дебилов и еще в Оку 30 чел таких же умолишенных. Когда же от него область избавится. Всем уже осточертел перестарками безумный
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Антисоветчик

5 минут назад
Когда пойдёте голосовать осенью, не забудьте напомнить им, как они вас обманывают. Вспомните всё, и цены на ЖКХ и назначение Тупорылкиной, и этот обман, тоже не забывайте. Вспомните всё!
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Сказочный Д.

5 минут назад
Как месячный рацион для скатины посчитали.Это я так же для своей собаки на месяц расчитываю, что купить и на какую сумму. А ей об этом думать не положено- она ж скатина.
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Виктор Саратов

8 минут назад
У нас картошка по 60₽ минтай 165₽ лук 59₽ коммуналка ЖКХ 54 метра двушка летом 2500 зимой 7000 не считая свет газ
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Ужас

8 минут назад
Сами бы прожили бы так, идиоты!!!
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