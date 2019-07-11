сегодня, 12:14
Администрация: цены на продукты в Липецкой области падают – 3 700 рублей на месяц и живи, да радуйся
Липецкая область продолжает гордиться своими низкими ценами на основные продукты питания.
Стоимость «корзины» из 24-х самых важных для жизни продуктов у нас составила 3 703,45 руб., в то время как в среднем по стране – 4 367,04 руб. Т.е. разница - 663,59 руб.
В управлении отметили, что потребительская корзина в Белгородской области дешевле за счет более низких цен на молоко, масло сливочное, муку пшеничную, картофель.
При этом цены на продукты в Липецкой области не растут, а падают – по крайней мере, на сахарный песок, капусту белокочанную и всегдашний предмет нашей особой гордости яйца.
Ниже таблица цен на основные продукты питания.
Фото tv-mig.ru, liptorg-cp.ru
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