Общество
сегодня, 10:15
В Липецке запустили полезную акцию с ценными призами
Участникам предлагают читать, писать и выигрывать.
Липецкая областная универсальная научная библиотека впервые запустила акцию «Летнее чтение». Идея давать призы за прочитанные книги принадлежит Дине Кюнбергер, pr-специалисту учреждения культуры. Акция ориентирована на людей, которые давно окончили школу и хотят вспомнить, что такое летнее чтение. Или для тех, кто учится еще, но список книг на лето для них мал. Или просто на тех, кто не знает, какую книгу почитать.
– За первый день в акции зарегистрировалось более 200 человек. Большинство из них липчане, однако есть участники из других городов (Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Сочи, Челябинск, Пермь Псков, Москва, Санкт-Петербург) и даже стран (Белоруссия, Украина, Эстония и Китай), – рассказывает организатор «Летнего чтения» Дина Кюнбергер.
Принять участие в акции просто. Надо перейти на специально созданный сайт, за пару кликов пройти легкую регистрацию, выбрать интересующие направления (книги для взрослых, для детей или сказки) и получить задание из трех изданий. Список книг случайной выдачи организаторы акции составляли сами, ориентируясь на рекомендации и литературные премии. Прочтя книгу, участник акции должен написать рецензию — не больше листа А4 12 шрифтом — и до 10 сентября отправить организаторам акции. По окончании приема работ компетентное жюри выберет автора лучших рецензий, который станет обладателем главного приза – электронной книги. Есть и поощрительные призы — традиционные книги и сувениры.
– За первый день в акции зарегистрировалось более 200 человек. Большинство из них липчане, однако есть участники из других городов (Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Сочи, Челябинск, Пермь Псков, Москва, Санкт-Петербург) и даже стран (Белоруссия, Украина, Эстония и Китай), – рассказывает организатор «Летнего чтения» Дина Кюнбергер.
Принять участие в акции просто. Надо перейти на специально созданный сайт, за пару кликов пройти легкую регистрацию, выбрать интересующие направления (книги для взрослых, для детей или сказки) и получить задание из трех изданий. Список книг случайной выдачи организаторы акции составляли сами, ориентируясь на рекомендации и литературные премии. Прочтя книгу, участник акции должен написать рецензию — не больше листа А4 12 шрифтом — и до 10 сентября отправить организаторам акции. По окончании приема работ компетентное жюри выберет автора лучших рецензий, который станет обладателем главного приза – электронной книги. Есть и поощрительные призы — традиционные книги и сувениры.
Повторяетесь, господа!