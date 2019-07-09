Общество

сегодня, 10:15

В Липецке запустили полезную акцию с ценными призами

1 637
#акция #чтение
1
В Липецке запустили полезную акцию с ценными призами

Участникам предлагают читать, писать и выигрывать.

Липецкая областная универсальная научная библиотека впервые запустила акцию «Летнее чтение». Идея давать призы за прочитанные книги принадлежит Дине Кюнбергер, pr-специалисту учреждения культуры. Акция ориентирована на людей, которые давно окончили школу и хотят вспомнить, что такое летнее чтение. Или для тех, кто учится еще, но список книг на лето для них мал. Или просто на тех, кто не знает, какую книгу почитать.

– За первый день в акции зарегистрировалось более 200 человек. Большинство из них липчане, однако есть участники из других городов (Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Сочи, Челябинск, Пермь Псков, Москва, Санкт-Петербург) и даже стран (Белоруссия, Украина, Эстония и Китай), – рассказывает организатор «Летнего чтения» Дина Кюнбергер.

Принять участие в акции просто. Надо перейти на специально созданный сайт, за пару кликов пройти легкую регистрацию, выбрать интересующие направления (книги для взрослых, для детей или сказки) и получить задание из трех изданий. Список книг случайной выдачи организаторы акции составляли сами, ориентируясь на рекомендации и литературные премии. Прочтя книгу, участник акции должен написать рецензию — не больше листа А4 12 шрифтом — и до 10 сентября отправить организаторам акции. По окончании приема работ компетентное жюри выберет автора лучших рецензий, который станет обладателем главного приза – электронной книги. Есть и поощрительные призы — традиционные книги и сувениры.
1 637
#акция #чтение
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Повторяетесь, господа!

1 минуту назад
Эта акция уже идет в муниципальных библиотеках. и запустила ее мэр города.Правильней будет сказать - присоединились, а не в первые запустили.. Скромней надо быть!
ответить

Еще в рубрике

«Кошмар! Фонтан бьет до пятого этажа!»
#коммунальная авария #фонтан
«Кошмар! Фонтан бьет до пятого этажа!»

8 минут назад

Общество
«Скорая» и ГИБДД проверяют реакцию липецких водителей
#проверка
6
«Скорая» и ГИБДД проверяют реакцию липецких водителей

21 минуту назад

Общество
363 липецких семей могут получить по 450 000 рублей
#многодетные семьи #ипотека
3
363 липецких семей могут получить по 450 000 рублей

45 минут назад

Общество
В этом году у мэрии на ремонт остановочных павильонов в Липецке денег нет
#бюджет #транспорт
17
В этом году у мэрии на ремонт остановочных павильонов в Липецке денег нет

53 минуты назад

Общество
Липецкую область не оштрафуют за неосвоенные субсидии
#субсидии #штраф #сельское хозяйство
6
Липецкую область не оштрафуют за неосвоенные субсидии

сегодня, 09:38

Общество
Автохамка перекрыла движение по одной из полос на улице Семашко
#автохамы
27
Автохамка перекрыла движение по одной из полос на улице Семашко

сегодня, 09:23

Общество