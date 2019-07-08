В России

53 минуты назад

Кремль ответил на оскорбление Путина в прямом эфире

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#Путин #Грузия #Кремль #Песков
Кремль ответил на оскорбление Путина в прямом эфире

Критика прозвучала на грузинском телеканале.

Москва считает неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом пресс-секретарь президента обратил внимание на тот факт, что "все руководство Грузии - и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента - решительно осудили эту выходку".

- Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием абсолютного безумия - конечно же, это недостойно грузинского народа, - цитирует Дмитрия Пескова «Российская газета».

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента, напоминает РИА Новости. Пользователи социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. После этого у здания телекомпании началась акция протеста, участники которой потребовали извинений за прозвучавшие высказывания, а также закрытия канала. Спустя несколько часов митинг завершился, однако ее участники пообещали продолжить протесты, уточняет РБК. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.
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#Путин #Грузия #Кремль #Песков

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