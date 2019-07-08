сегодня, 11:01
8,7% липчан находятся за чертой бедности
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование доходов жителей регионов России и составили рейтинг субъектов федерации по уровню боеспеченности их жителей.
По данным рейтинга, самыми обеспеченными являются жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Магаданской области и Ханты-Мансийского автономного округа. В этих субъектах разница между средним доходом населения и стоимостью фиксированного набора товаров и услуг составляет 2-3 раза.
Последнее место в рейтинге занимает Республика Тыва, где за чертой бедности находятся 40,1% населения.
Эксперты ожидают, что уровень доходов россиян в среднесрочной перспективе будет расти умеренными темпами. При этом есть надежда на ощутимое сокращение бедности за счет реализации анонсированных государством социальных программ поддержки малоимущих.
В России одна беда
Ух ты!
После того как Хеннесси
Дед
Леший
((((
Вот и матушка Россия
Тук
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