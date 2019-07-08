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8,7% липчан находятся за чертой бедности

69 729
#доходы #бедность
8,7% липчан находятся за чертой бедности

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование доходов жителей регионов России и составили рейтинг субъектов федерации по уровню боеспеченности их жителей. 

Липецкая область заняла 13 место в рейтинге. По данным авторов исследования, в 2018 году средней липецкой зарплаты хватало на 1,76 фиксированного набора товаров и услуг, а за чертой бедности  находились 8,7% липчан, 1% горожан — испытывал крайнюю нужду. При этом, Липецкая область живет лучше остальных регионов Центрального Черноземья. Так, Белгородская область заняла в рейтинге 14 строчку, Тамбовская область - 19, Воронежская область - 21, Курская область — 22 позицию.

По данным рейтинга, самыми обеспеченными являются жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Магаданской области и Ханты-Мансийского автономного округа. В этих субъектах разница между средним доходом населения и стоимостью фиксированного набора товаров и услуг составляет 2-3 раза.

Последнее место в рейтинге занимает Республика Тыва, где за чертой бедности находятся 40,1% населения. 

Эксперты ожидают, что уровень доходов россиян в среднесрочной перспективе будет расти умеренными темпами. При этом есть надежда на ощутимое сокращение бедности за счет реализации анонсированных государством социальных программ поддержки малоимущих.
69 729
#доходы #бедность

Комментарии (69)

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В России одна беда

46 секунд назад
После того как Хеннесси, В России одна беда- Давно не катит Путин, Чтоб эта собака сдохла скорее !.
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Ух ты!

3 минуты назад
Вот и матушка Россия, без нужды и торговцев своей продукции на базаре не было бы. Всему голова НУЖДА. А многие последние копейки отдают на базаре, чтобы купить ягод на зимние заготовки.
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После того как Хеннесси

3 минуты назад
Привык заливать. Водка не катит.
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Дед

5 минут назад
Опять брешут собаки!!!
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Леший

6 минут назад
Лжёт эта РИА. Она совершенно не владеет ситуацией в Липецке и стране. Что ей велено говорить Димоном, то и выдаёт. 50% жителей Липецка - нищета, живёт в долг и еле связывает концы с концами. Позор ЕР.
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((((

7 минут назад
Зашел комменты глянуть. Ну как всегда про Путина и еще щас позже про Толика студгородок 26 напишет.
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Вот и матушка Россия

10 минут назад
Время 12 дня. А базары как на свадьбе-после 3 часов застолья)))
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Тук

11 минут назад
Липецк!., Зыковых в эту компанию хоть не приписывайте.
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Слушай

13 минут назад
Путин, ты вот недоволен положением дел? Путиным! А ты не думал что дело в тебе а не в Путине. Очень много людей им довольны. И живут не в нищете. В приличных квартирах, имеют приливные авто за 3 млн. И вообще им хватает?
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Еще

15 минут назад
Царь соломон, Алконавт проснулся !, Синька ,Синька ,Путин ,Липецк !.
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