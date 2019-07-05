Происшествия

45 минут назад

На улице Ленинградской сгорели куча покрышек и сарай

303
#пожар
На улице Ленинградской сгорели куча покрышек и сарай
Сегодня около 17.00 в Липецке на улице Ленинградской (поселок ЛТЗ) загорелся сарай. По данным МЧС, площадь возгорания, которое уже удалось ликвидировать, составила 20 кв.м. 

Местные жители рассказывают, что пожар начался с поджога покрышек, а с них пламя перекинулось на сарай. 

- Кто-то привёз на "ГАЗели" покрышки свалил в гаражи и поджег, - рассказали GOROD48 очевидцы пожара. - Затем огонь распространился на гаражи и сараи.
 
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#пожар

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