На улице Ленинградской сгорели куча покрышек и сарай

Сегодня около 17.00 в Липецке на улице Ленинградской (поселок ЛТЗ) загорелся сарай. По данным МЧС, площадь возгорания, которое уже удалось ликвидировать, составила 20 кв.м.



Местные жители рассказывают, что пожар начался с поджога покрышек, а с них пламя перекинулось на сарай.



- Кто-то привёз на "ГАЗели" покрышки свалил в гаражи и поджег, - рассказали GOROD48 очевидцы пожара. - Затем огонь распространился на гаражи и сараи.



