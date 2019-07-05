Однофамилец липецкого губернатора считает, что работодатель украл у него 60 тысяч рублей

Уборщики птичников обратились с открытым письмом на имя Игоря Артамонова.

В GOROD48 пришло письменное обращение полутора десятков человек, считающих, что их обманул при расчетах за уборку птичников руководитель ООО «ЛипецкЭкоСтрой» Андрей Грищенко.Из написанного на листках школьной тетради следует, что все он работали на Андрея Грищенко, убирая птичники от навоза. Деньги им платили наличкой. Оклад работников клининговой организации составлял 17 тысяч рублей, но работники получали от 1200 до 1500 рублей за смену в зависимости от условий труда: чем грязнее был птичник, тем больше платили людям «на лопате». Заработок им выдавала, по словам подписантов, счетовод Альбина Филина наличкой, но иногда переводила деньги на банковские карты. Но с января по октябрь 2018 года уборщикам перестали платить зарплату. В итоге задолженность по срокам составила 10-11 месяцев, а по деньгам - от 60 тысяч рублей у В. Артамонова до 248 тысяч - у С. Голомазова.- Мы сначала обращались к нашему работодателю Андрею Грищенко, но он перестал отвечать на звонки. Тогда мы обратились в правоохранительные органы и в госинспекцию труда по Липецкой области, - рассказывает GOROD48 Галина Бобровских, которой, по ее словам, директор ООО «ЛипецкЭкоСтрой» недоплатил 225 тысяч рублей.С Галиной Бобровских, Сергеем Голомазовым и Алексеем Анисимовым мы разговариваем у входа в бывшую птицефабрику «Добринская». В 1998 году ее хозяевами стали американцы из «Золотого петушка», потом она попала в состав ООО «Куриное царство».- Чего вы тут все фотографируете? Я вот сейчас позвоню в ситуационный центр! - лениво поругивает нас пенсионер в форме охранника.Но тут же, услышав вопрос Галины Бобровских, с готовностью отвечает, что на фабрике сейчас содержатся 650 тысяч кур-бройлеров.- Вот и представьте, какая у нас была тяжелая работа - вычищать лопатами и выметать метлами навоз из помещений, где содержится такое количество птицы! А тут - 18 цехов на 35 тысяч голов в каждом, - говорят уже бывшие работники клининговой компании.Когда они начали биться за недополученные, по их мнению, деньги, то им сообщили, что никаких трудовых отношений с ООО «ЛипецкЭкоСтрой» у них не было, и все это время они работали не по письменному, а по устному договору у некоего Николая Николенко, которого, как говорят жители села Дубовое Добровского района, они в глаза не видели. Но и трудовая инспекция, а за ней и полиция пришли к выводу, что у Андрея Грищенко по трудовому договору из всей компании жалобщиков работала лишь Елена Шелягина.Из отказного постановления капитана полиции А. Денисова из восьмого отдела полиции УМВД РФ по Липецку следует, что предприниматель полностью рассчитался с Еленой Шелягиной, но она продолжает настаивать, что недополучила 99 840 рублей - эти деньги представляют собой не выплаченные ей неофициальные премии за тяжелые условия труда. У всех остальных подписантов коллективного обращения - Галины Бобровских, Сергея и Андрея Голомазовых - самостоятельные расчеты, которые ничем и никем не подтверждаются, так как они официально не работали в организации Андрея Грищенко, а нанимались время от времени без оформления договорных отношений на работу по уборке птичников гражданином Николенко. Кстати, сам Николай Николенко предлагал, по данным полицейского расследования, выплатить Галине Бобровских 23 600 рублей, Сергею и Андрею Голомазовым, соответственно, 42 тысячи рублей и 21 200 рублей, но те денег не взяли, считая такие суммы подачками. В результате, не найдя крайнего, полиция отказала возбудить в отношении руководителя ООО «ЛипецкЭкоСтрой» уголовное дело по обвинению в мошенничестве.- Да и за что, собственно, меня привлекать? Те, кто на меня жалуется, представляют собой неоднородную группу. Например, Елена Шелягина работала в нашей организации, но была уволена за систематические нарушения трудового законодательства и прогулы. А есть те, кто у меня никогда не работал, - говорит Андрей Грищенко.Руководитель ООО «ЛипецкЭкоСтрой» говорит о том, что его организация обслуживает только в Липецкой области 60 птицефабрик. Для уборки птичников компания привлекает по аутсорсингу (выполнение определенных функций внешним исполнителям) и аутстаффингу («перенайм» сотрудников другого предприятия на короткие сроки) людей со стороны. «Обиженные люди» - как раз те, кто работал на него время от времени на птицекомплексах, которым не требуется штат постоянных уборщиков:- Эта женщина (очевидно, Галина Бобровских) написала на меня множество жалоб в разные инстанции. Писала и на имя губернатора Олега Королева, теперь вот пишет губернатору Игорю Артамонову. А я ей говорил не раз, что ее расчеты неверны. Я отдавал ей деньги по актам выполненных ими работ, а она считает, что должна получать больше. Да, у меня есть хроническая задолженность в 15-20 дней перед своими работниками, не отрицаю, и это связано с расчетами моих заказчиков. А люди пишут, что десять месяцев работали бесплатно. Да где такое видано!