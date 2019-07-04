Происшествия

сегодня, 10:53

Окровавленный мужчина ни к кому не имеет претензий

9 2675
#драка #маршрутка
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Окровавленный мужчина ни к кому не имеет претензий

Липчанина с разбитой головой вчера увезли с сокольской остановки.

Полиция проводит предварительную проверку происшествия, случившегося вчера днем на остановке «Улица Баумана». Там на асфальте нашли окровавленного мужчину с разбитой головой. Известно, что 66-летний мужчина выпал из маршрутки. Сейчас он проходит лечение в больнице.

Как рассказал полицейским сам пострадавший, он был сильно пьян; мужчина ни к кому претензий не имеет. Известно, что уже будучи в автобусе мужчина падал и ударялся. Неопрятный вид и опьянение пассажира вызвали претензий у его попутчиков, мужчине неоднократно делали замечания. В итоге, он оказался на асфальте у остановки.

Сейчас полиция устанавливает свидетелей происшествия и опрашивает очевидцев. Врачам придется оценить степени тяжести полученных мужчиной травм.
9 2675
#драка #маршрутка
2

Комментарии (9)

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Гыгы

9 минут назад
Если кровь не из ушей, а из трещины в черепе- долго не протянет! А мог бы и утащить с собой обидчика! Туда. С Собой.
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жуть-жуткая!

33 минуты назад
ЛЮЮЮДИИИ, берегите свое здоровье!!! Не ходите в злачным кафешки-закусочные, не пейте там пойло-паленку!!! Да, будет вам всем счастье.....
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Гость

34 минуты назад
Если он сейчас дуба даст? Думать надо о последствиях своих действий
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Гость

36 минут назад
Все таки видео из салона автобуса в студию
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охохо

42 минуты назад
напьются и борогозят
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ну что ж

53 минуты назад
"известно, что мужчина 66-летний мужчина"..."вызвало претензий у его попутчиков".. такой необязательный подход подход к написанию статеек статеек делает общий имидж вашим сотрудникам и конторке в целом конторке в целом
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Перри Мейсон

сегодня, 11:14
Вот и ладушки... Человек старой школы, накосячил сам, ни к кому претензий нет.
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 11:10
мне вот интересно ... а по какому критерию город48 выбирает какой новости дать продолжение и разверстку того что произошло далее а какой нет ......
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ттт

сегодня, 11:01
бывает, аккуратнее со спиртным.
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