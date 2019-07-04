Происшествия
сегодня, 10:53
Окровавленный мужчина ни к кому не имеет претензий
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Липчанина с разбитой головой вчера увезли с сокольской остановки.
Полиция проводит предварительную проверку происшествия, случившегося вчера днем на остановке «Улица Баумана». Там на асфальте нашли окровавленного мужчину с разбитой головой. Известно, что 66-летний мужчина выпал из маршрутки. Сейчас он проходит лечение в больнице.
Как рассказал полицейским сам пострадавший, он был сильно пьян; мужчина ни к кому претензий не имеет. Известно, что уже будучи в автобусе мужчина падал и ударялся. Неопрятный вид и опьянение пассажира вызвали претензий у его попутчиков, мужчине неоднократно делали замечания. В итоге, он оказался на асфальте у остановки.
Сейчас полиция устанавливает свидетелей происшествия и опрашивает очевидцев. Врачам придется оценить степени тяжести полученных мужчиной травм.
Как рассказал полицейским сам пострадавший, он был сильно пьян; мужчина ни к кому претензий не имеет. Известно, что уже будучи в автобусе мужчина падал и ударялся. Неопрятный вид и опьянение пассажира вызвали претензий у его попутчиков, мужчине неоднократно делали замечания. В итоге, он оказался на асфальте у остановки.
Сейчас полиция устанавливает свидетелей происшествия и опрашивает очевидцев. Врачам придется оценить степени тяжести полученных мужчиной травм.
9 2675
Гыгы
жуть-жуткая!
Гость
Гость
охохо
ну что ж
Перри Мейсон
МИРОТВОРЕЦ
ттт