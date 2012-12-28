«Спасательная операция» на дороге обернулась ДТП

К cчастью, обошлось без пострадавших.

Сегодня утром на дороге Липецк-Хлевное в Липецком округе в районе поворота на Задонск столкнулись грузовик и легковушка.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель грузовика хотел помочь вытащить съехавший на обочину автомобиль. Когда грузовик сдавал задним ходом, в него въехала другая легковушка. Никто не пострадал.