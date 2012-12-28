Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Бывший заместитель начальника отделения почтовой связи получила 2,5 года колонии за присвоение более двух миллионов
Происшествия
1276
48 минут назад
1
«Спасательная операция» на дороге обернулась ДТП
К cчастью, обошлось без пострадавших.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель грузовика хотел помочь вытащить съехавший на обочину автомобиль. Когда грузовик сдавал задним ходом, в него въехала другая легковушка. Никто не пострадал.
0
7
1
0
0
Комментарии (1)