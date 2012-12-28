На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 17 февраля без холодной воды временно останутся потребители шести улиц Липецка, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса ограничат в домах № 2 по улице Первомайской, №№ 2, 3, 5, вл.9, 25, 27, 30, 31, 31 стр.1, 31/2 по улице Карла Маркса, №№ 9, 10 на площади Революции, № 3 на площади Петра Великого, № 6 по улице Кузнечной, № 110б по улице Гагарина.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.17 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 2 по Чаплыгинскому шоссе, №№ 19, 21, 23 по улице Космонавтов, № 1а по улице Ангарской, №№ 1а, 1г, 3а, 3/3, 3/7 по улице Базарной, в селе Ильино.