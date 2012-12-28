Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях 17 февраля без холодной воды временно останутся потребители шести улиц Липецка, сообщили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 2 по Чаплыгинскому шоссе, №№ 19, 21, 23 по улице Космонавтов, № 1а по улице Ангарской, №№ 1а, 1г, 3а, 3/3, 3/7 по улице Базарной, в селе Ильино.
