Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Происшествия
Уходящий циклон откроет дверь морозам
Погода в Липецке
Статистика: в Липецкой области стало меньше коров, свиней и коз
Экономика
Снежная лавина сошла на машину и тротуар в центре Липецка
Происшествия
В Липецкой области — воздушная опасность
Происшествия
Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты» с легковушкой и грузовиком
Происшествия
Трамваи встали из-за ДТП
Происшествия
Мощная метель может занести область сегодня вечером
Погода в Липецке
Видео аварии на проспекте Победы
Происшествия
В Лев-Толстовском округе рухнул дом
Происшествия
Избил и обокрал: конфликт на площади Мира попал на запись камеры наблюдения
Происшествия
Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Происшествия
Снежная лавина сошла на машину и тротуар в центре Липецка
Происшествия
Трамваи встали из-за ДТП
Происшествия
Из-за перевернувшегося грузовика образовался крупный затор под Ельцом
Происшествия
Спасатели вскрыли сарай и обнаружили тело 50-летнего мужчины
Происшествия
На окраине Липецка автобусы превратились в паромы
Общество
На улице Терешковой нашли труп женщины
Происшествия
В Липецке случился зимний паводок
Общество
Липчане собираются разводить карпов в подвале на Парковой, 1
Общество
В Задонске за один день съели тонну ухи
Общество
Статистика: в Липецкой области стало меньше коров, свиней и коз
Экономика
В Липецке поднимется сильный ветер
Погода в Липецке
18-летний липчанин получил семь лет колонии по делу о госизмене
Происшествия
Автобус «Москва-Липецк» попал в ДТП в Тульской области: два человека пострадали
Происшествия
«Спасательная операция» на дороге обернулась ДТП
Происшествия
Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Происшествия
Уходящий циклон откроет дверь морозам
Погода в Липецке
Погода в Липецке
сегодня, 16:01
В Липецке поднимется сильный ветер
В ближайшие 2-3 часа с сохранением в первой половине ночи 17 февраля ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-18 м/с, предупреждает МЧС.
Комментарии (4)
Горожанин
26 минут назад
Снег, вода, лёд, мороз, ещё и ветер, к утру будет армагеддон!
Царь
40 минут назад
Ветер, не дуй, пожалуйста.
Гагарина 2
50 минут назад
Опять с крыши листы кровли посрывает
село
сегодня, 16:15
уже провода хлестаются, искрятся...
Комментарии (4)