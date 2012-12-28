Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты»с легковушкой и грузовиком
Авария произошла 14 февраля на трассе «Дон».
«В результате водитель «Гранты» госпитализирован, а его 35-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте», — сообщает Госавтоинспекция.
Еще одна авария на трассе «Дон» произошла 15 февраля, в ней столкнулись автомобиль «Хавейл» с 47-летней женщиной за рулем и грузовик «Мерседес», который затем опрокинулся. В ДТП пострадали женщина-водитель и два ее пассажира – 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Все они доставлены в больницу.
В Липецке вчера во дворе на улице Циолковского 60-летний водитель «Ситроена», двигаясь задним ходом наехал на 84-летнюю женщину. Ее госпитализировали.
13 февраля в Липецке на дороге Липецк – Грязи – Песковатка столкнулись «ВАЗ-2115» с 44-летним водителем и «ВАЗ-2107» с 64-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал второй водитель, он госпитализирован.
Всего за пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек, один — погиб. Также автоинспекторы зарегистрировали 76 столкновений автомобилей, обошедшихся без пострадавших.
