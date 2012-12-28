Происшествия
Избил и обокрал: конфликт на площади Мира попал на запись камеры наблюдения
В отношении 36-летнего липчанина возбуждено уголовное дело.
«Между двумя ранее незнакомыми мужчинами произошёл словесный конфликт, который перерос в драку. От удара оппонента потерпевший потерял сознание, а когда очнулся, то не обнаружил свою сумку. Ущерб он оценил в 9 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
36-летнего подозреваемого задержали, но к этому времени он уже сдал чужой сотовый телефон в ломбард за 3 тысячи рублей.
Сейчас сумка, сотовый телефон и банковские карты изъяты. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба».
