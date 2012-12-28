Все новости
Происшествия
1916
сегодня, 08:20
7

Избил и обокрал: конфликт на площади Мира попал на запись камеры наблюдения

В отношении 36-летнего липчанина возбуждено уголовное дело.

В ночь с 8 на 9 февраля у питейного заведения на площади Мира в Липецке ударили и обокрали мужчину: происшествие попало на запись камеры наблюдения.

«Между двумя ранее незнакомыми мужчинами произошёл словесный конфликт, который перерос в драку. От удара оппонента потерпевший потерял сознание, а когда очнулся, то не обнаружил свою сумку. Ущерб он оценил в 9 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

36-летнего подозреваемого задержали, но к этому времени он уже сдал чужой сотовый телефон в ломбард за 3 тысячи рублей.

Сейчас сумка, сотовый телефон и банковские карты изъяты. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба».
кража
0
1
2
2
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Новикова
31 минуту назад
Это не конфликт, уже задумано было…..
Ответить
Напишите адрес
33 минуты назад
в какой отдел полиции отправить уголовный кодекс и комментарии к нему! кража - это тайное хищение чужого имущества. а тут грабеж !!! - открытое хищение
Ответить
О
26 минут назад
А это уже бунт против режима
Ответить
Ветеран
54 минуты назад
Странные у нас правоохранители - воспользовался чужой картой - грабеж, избил отобрал деньги- кража.
Ответить
Лидия
сегодня, 08:39
Это не кража, это грабёж!
Ответить
Александр
31 минуту назад
Кража - это тайное хищении. В этм эпизоде человек был без сознания - значит кража. Если же был в сознании, то - это уже грабёж
Ответить
Мда уж
сегодня, 08:31
Проход заставили прилавкам,палатками , пройти невозможно . Двое встали , уже затор .
Ответить
