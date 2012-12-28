Избил и обокрал: конфликт на площади Мира попал на запись камеры наблюдения

В отношении 36-летнего липчанина возбуждено уголовное дело.

В ночь с 8 на 9 февраля у питейного заведения на площади Мира в Липецке ударили и обокрали мужчину: происшествие попало на запись камеры наблюдения.«Между двумя ранее незнакомыми мужчинами произошёл словесный конфликт, который перерос в драку. От удара оппонента потерпевший потерял сознание, а когда очнулся, то не обнаружил свою сумку. Ущерб он оценил в 9 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.36-летнего подозреваемого задержали, но к этому времени он уже сдал чужой сотовый телефон в ломбард за 3 тысячи рублей.Сейчас сумка, сотовый телефон и банковские карты изъяты. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба».