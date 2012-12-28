$77,19
€91,55
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
В Липецкой области — воздушная опасность
Происшествия
Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты»с легковушкой и грузовиком
Происшествия
Трамваи встали из-за ДТП
Происшествия
Мощная метель может занести область сегодня вечером
Погода в Липецке
От ночного клуба на Советской госпитализированы несколько подростков
Происшествия
В Липецке на «Зеленом острове» дан старт главному забегу «Лыжни России»
Спорт
«Лыжня России» в Липецке собрала больше тысячи участников
Спорт
Выходные в Липецке: День влюблённых, «Лыжня России», столичный блюз
Общество
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$77,19
€91,55
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Состояние госпитализированных подростков на контроле у министра
Общество
Видео аварии на проспекте Победы
Происшествия
Мощная метель может занести область сегодня вечером
Погода в Липецке
В Лев-Толстовском округе рухнул дом
Происшествия
Ледяная глыба рухнула вниз на улице Плеханова
Происшествия
Виновник ДТП на проспекте Победы мчал по дороге без прав
Происшествия
На проспекте Победы водитель «ВАЗа» оседлал сугроб
Происшествия
Избил и обокрал: конфликт на площади Мира попал на запись камеры наблюдения
Происшествия
Из-за перевернувшегося грузовика образовался крупный затор под Ельцом
Происшествия
В Нижнем парке переполнилась река Липовка
Общество
Читать все
Видео аварии на проспекте Победы
Происшествия
Сегодня в Липецке: снежная каша на улице, православные зумеры, цветы любимым
Общество
Избил и обокрал: конфликт на площади Мира попал на запись камеры наблюдения
Происшествия
Трамваи встали из-за ДТП
Происшествия
Из-за перевернувшегося грузовика образовался крупный затор под Ельцом
Происшествия
Жители 8 микрорайона опасаются, что сухие деревья упадут на людей
Общество
Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Происшествия
31-летняя липчанка перевела мошенникам «из социального банка» 1,4 миллиона рублей
Происшествия
В Липецкой области — воздушная опасность
Происшествия
Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты»с легковушкой и грузовиком
Происшествия
Читать все
Происшествия
145
21 минуту назад
В Липецкой области — воздушная опасность
На всей территории Липецкой области объявлен желтый уровень «Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
0
0
0
3
0
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии