Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Происшествия
926
26 минут назад
5
Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Все четверо посетителей ночного клуба, доставленные вечером 14 февраля в больницу, были еще и пьяны.
В отношении обслуживавшего вечеринку бармена ресторана «Халиф» уже составлены административные материалы по ст. 14.16 КоАП РФ за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
По данным GOROD48, в воскресенье в областной детской больнице выяснили, что одной из пострадавших, студентке колледжа, 19 лет. Совершеннолетнюю пациентку с диагнозом «алкогольное опьянение» перевели в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи. В ее отношении составлен административный материал за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Одного подростка-школьника, как только ему стало легче, из детского стационара забрали родители. В реанимации больницы остались еще два пациента: 16-летний школьник с диагнозом «Токсическое действие неустановленного спирта» и 17-летний студент колледжа с компрессионным переломом позвоночника. Выяснилось, что тяжелую травму он получил за сценой в клубе, когда пытался сделать сальто.
0
1
2
1
3
Комментарии (5)