Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Состояние госпитализированных подростков на контроле у министра
Общество
Видео аварии на проспекте Победы
Происшествия
Мощная метель может занести область сегодня вечером
Погода в Липецке
В Лев-Толстовском округе рухнул дом
Происшествия
Ледяная глыба рухнула вниз на улице Плеханова
Происшествия
Виновник ДТП на проспекте Победы мчал по дороге без прав
Происшествия
На проспекте Победы водитель «ВАЗа» оседлал сугроб
Происшествия
Избил и обокрал: конфликт на площади Мира попал на запись камеры наблюдения
Происшествия
Из-за перевернувшегося грузовика образовался крупный затор под Ельцом
Происшествия
В Нижнем парке переполнилась река Липовка
Общество
Читать все
Видео аварии на проспекте Победы
Происшествия
Сегодня в Липецке: снежная каша на улице, православные зумеры, цветы любимым
Общество
Избил и обокрал: конфликт на площади Мира попал на запись камеры наблюдения
Происшествия
Трамваи встали из-за ДТП
Происшествия
Из-за перевернувшегося грузовика образовался крупный затор под Ельцом
Происшествия
Жители 8 микрорайона опасаются, что сухие деревья упадут на людей
Общество
Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Происшествия
31-летняя липчанка перевела мошенникам «из социального банка» 1,4 миллиона рублей
Происшествия
В Липецкой области — воздушная опасность
Происшествия
Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты»с легковушкой и грузовиком
Происшествия
Читать все
Происшествия
926
26 минут назад
5

Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто

Все четверо посетителей ночного клуба, доставленные вечером 14 февраля в больницу, были еще и пьяны.

Полиция начала проверку клуба ICON на улице Советской в Липецке, где вечером 14 февраля в время вечеринки посвященной Дню всех влюбленных, произошел инцидент с четырьмя пострадавшими. Полиция проверяет информацию о продаже алкоголя несовершеннолетним, наличии у заведения лицензии и сертификатов на спиртное. Ведь оказалось, что пострадавшие помимо того, что курили неизвестно что, получили еще и тяжелое алкогольное опьянение.

В отношении обслуживавшего вечеринку бармена ресторана «Халиф» уже составлены административные материалы по ст. 14.16 КоАП РФ за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По данным GOROD48, в воскресенье в областной детской больнице выяснили, что одной из пострадавших, студентке колледжа, 19 лет. Совершеннолетнюю пациентку с диагнозом «алкогольное опьянение» перевели в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи. В ее отношении составлен административный материал за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Одного подростка-школьника, как только ему стало легче, из детского стационара забрали родители. В реанимации больницы остались еще два пациента: 16-летний школьник с диагнозом «Токсическое действие неустановленного спирта» и 17-летний студент колледжа с компрессионным переломом позвоночника. Выяснилось, что тяжелую травму он получил за сценой в клубе, когда пытался сделать сальто.
отравление
0
1
2
1
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сальто Мортале
9 минут назад
Вот подлечиться, а потом ещё попробует.... и сальто то же.
Ответить
Лена
12 минут назад
Когда запретят наркотики: алкоголь и табак?
Ответить
Че нам втирают
12 минут назад
И все это одновременно случилось - и позвоночник сломал во время сальто и 5 сразу отравились после увиденного
Ответить
Житель
19 минут назад
Родителям нужно лучше детей воспитывать ...
Ответить
Васёк
20 минут назад
У министра всё на контроле.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить