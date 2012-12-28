Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Бывший заместитель начальника отделения почтовой связи получила 2,5 года колонии за присвоение более двух миллионов
Экономика
77
22 минуты назад
2
Статистика: в Липецкой области стало меньше коров, свиней и коз
За прошедший год в Липецкой области выросло производство яиц и молока, уменьшилось производство мяса, сообщает Липецкстат.
Скота и птицы на убой (в живом весе) было произведено 406,8 тысячи тонн — на 2,3% меньше, чем год назад. Вместе с тем выросло производство молока на 6,5%, до 344,4 тысячи тонн. Производство яиц увеличилось на 8,7% (925,1 миллиона штук).
Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях по итогам 2025 года составил 9992 килограмма (+6,4% к январю-декабрю 2024 года), яйценоскость кур — несушек в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 299 штук, год назад — 301 штуку.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2026 года в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 106,1 тысячи голов (95,2% к 1 января 2025 года), в том числе коров — 39,9 тысячи (96,2%); свиней – 760,5 тысячи (96,2%), овец и коз — 56,4 тысячи голов (92,1%).
0
1
0
0
2
Комментарии (2)