Статистика: в Липецкой области стало меньше коров, свиней и коз

За прошедший год в Липецкой области выросло производство яиц и молока, уменьшилось производство мяса, сообщает Липецкстат.

255,4 миллиарда рублей составил объем производства сельхозпродукции в Липецкой области в январе-декабре 2025 года — по сравнению с 2024 годом он вырос на 13,2%.Скота и птицы на убой (в живом весе) было произведено 406,8 тысячи тонн — на 2,3% меньше, чем год назад. Вместе с тем выросло производство молока на 6,5%, до 344,4 тысячи тонн. Производство яиц увеличилось на 8,7% (925,1 миллиона штук).Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях по итогам 2025 года составил 9992 килограмма (+6,4% к январю-декабрю 2024 года), яйценоскость кур — несушек в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 299 штук, год назад — 301 штуку.Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2026 года в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 106,1 тысячи голов (95,2% к 1 января 2025 года), в том числе коров — 39,9 тысячи (96,2%); свиней – 760,5 тысячи (96,2%), овец и коз — 56,4 тысячи голов (92,1%).