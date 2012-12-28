Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Бывший заместитель начальника отделения почтовой связи получила 2,5 года колонии за присвоение более двух миллионов
Общество
916
40 минут назад
5
На окраине Липецка автобусы превратились в паромы
Пассажиры не могут к ним подойти. В мэрии уверяют, что талые воды уже откачивает ассенизаторская машина.
Так на остановке было в воскресенье, 15 февраля
В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что в Заречье уже работает спецтехника управления благоустройства. Воду откачивает ассенизаторская машина.
«В настоящее время основные усилия управления направлены на расчистку улично-дорожной сети, особенно тех участков, по которым движется общественный транспорт. Работы ведутся на улице Парковой, а также на подъездах к Петровскому мосту», — рассказали в ведомстве о других проблемных участках в Липецке.
0
2
2
0
1
Комментарии (5)