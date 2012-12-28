На окраине Липецка автобусы превратились в паромы

Пассажиры не могут к ним подойти. В мэрии уверяют, что талые воды уже откачивает ассенизаторская машина.

В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript

Улица Полетаева в Заречье еще в выходные предстала руслом реки — ее залило талыми водами. К остановке «Львовский переулок» не подобраться. Жители поселка обратились в городской департамент дорог и благоустройства.Так на остановке было в воскресенье, 15 февраляВ пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что в Заречье уже работает спецтехника управления благоустройства. Воду откачивает ассенизаторская машина.«В настоящее время основные усилия управления направлены на расчистку улично-дорожной сети, особенно тех участков, по которым движется общественный транспорт. Работы ведутся на улице Парковой, а также на подъездах к Петровскому мосту», — рассказали в ведомстве о других проблемных участках в Липецке.