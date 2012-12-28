Все новости
Общество
916
40 минут назад
5

На окраине Липецка автобусы превратились в паромы

Пассажиры не могут к ним подойти. В мэрии уверяют, что талые воды уже откачивает ассенизаторская машина. 

Улица Полетаева в Заречье еще в выходные предстала руслом реки — ее залило талыми водами. К остановке «Львовский переулок» не подобраться. Жители поселка обратились в городской департамент дорог и благоустройства.



Так на остановке было в воскресенье, 15 февраля

В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что в Заречье уже работает спецтехника управления благоустройства. Воду откачивает ассенизаторская машина.

«В настоящее время основные усилия управления направлены на расчистку улично-дорожной сети, особенно тех участков, по которым движется общественный транспорт. Работы ведутся на улице Парковой, а также на подъездах к Петровскому мосту», — рассказали в ведомстве о других проблемных участках в Липецке.


потоп
0
2
2
0
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пушкин
6 минут назад
Само стает. Вы обращаетесь к поэту по вопросам ЖКХ? У вас все норм?
Ответить
Дуб
13 минут назад
а на остановке 40 лет Октября что твориться
Ответить
Липчанка
19 минут назад
На Тракторном море окиян. Пройти невозможно, только плыть.
Ответить
Про снежок
24 минуты назад
Уборка снега организованна ужасно. Свалили на обочины в лучшем случае . Где то на проезжей части это все лежит, создаёт аварийные ситуации, потом океаны воды и разрушение асфальта потоками воды. А вывозить это все кто будет, Пушкин ?
Ответить
Гость
28 минут назад
Сообщили, что на 28-м остыли батареи в некоторых домах. УК Умный дом причины не знает. Но горячая вода есть.
Ответить
