Происшествия

сегодня, 17:04

Окровавленного мужчину увезли с сокольской остановки

9 1812
#драка
1
Окровавленного мужчину увезли с сокольской остановки

Сегодня днём липчане стали свидетелями потасовки на остановке «Улица Баумана». В соцсетях свидетельница произошедшего рассказывает, что один мужчина выкинул другого из автобуса. 

Тот упал на асфальт, вокруг него было много крови. Рядом стоял  тот, кто выбросил пострадавшего из автобуса, и он рвался «добить жертву». Агрессивного мужчину удерживали очевидцы потасовки. 



Как рассказалиGOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сообщение о происшествии на улице Баумана поступило в полицию сегодня около полудня. Пострадавшего госпитализировали, сейчас им занимаются врачи. Опросить его полицейские пока не могут. В отдел полиции доставлен второй участник конфликта. Свою причастность к происшествию он отрицает. 


9 1812
#драка
1

Комментарии (9)

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Лена

5 минут назад
На улицу страшно выходить ,режут убивают друг друга среди бела дня,это путинская Россия, не зря он увеличил охрану себе до 8 тыс человек
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Бредик

9 минут назад
Пусть платят мне оба
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про Сокол

21 минуту назад
сеня, Это не город, а это район Сокол - преступное гетто Липецка.
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Студгородок, 26

27 минут назад
-Выгрызу кадык! Откушу язык! Это пенс Толик соседу. -Я тебе вырву глаза, это жена Толика Б. соседу. -Я зарежу одноклассника- сказал внук этой долбаной Марине (он ходит в 21 школу на 15 мкр.). Алка, дочь ихняя знакомилась с бандюганами вконтакте и за порево просила наказать соседа. Как только те узнавали, кто такой сосед, отпоров Алку пару раз, исчезали. Толик согнулся раком. От болезни стал евнухом. Карма!
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сеня

34 минуты назад
1, Это не город а помойка.
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444

34 минуты назад
2 года тюрьмы и сокамерники ,которые ложкой горло перережут ночью обеспечены
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1

38 минут назад
Быдло город
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Смотрящий

46 минут назад
Отрицает ... прелестно, прелестно! Там зона покрытия трех камер Ростелеком и ракурс красивый, применительно к это остановке ...
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О,Сокол,

48 минут назад
Там палисайка Сильвер есть-нервная истеричка
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