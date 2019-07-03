сегодня, 17:04
Окровавленного мужчину увезли с сокольской остановки
Сегодня днём липчане стали свидетелями потасовки на остановке «Улица Баумана». В соцсетях свидетельница произошедшего рассказывает, что один мужчина выкинул другого из автобуса.
Как рассказалиGOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сообщение о происшествии на улице Баумана поступило в полицию сегодня около полудня. Пострадавшего госпитализировали, сейчас им занимаются врачи. Опросить его полицейские пока не могут. В отдел полиции доставлен второй участник конфликта. Свою причастность к происшествию он отрицает.
Лена
Бредик
про Сокол
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сеня
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Смотрящий
О,Сокол,