Окровавленного мужчину увезли с сокольской остановки

Сегодня днём липчане стали свидетелями потасовки на остановке «Улица Баумана». В соцсетях свидетельница произошедшего рассказывает, что один мужчина выкинул другого из автобуса.

Тот упал на асфальт, вокруг него было много крови. Рядом стоял тот, кто выбросил пострадавшего из автобуса, и он рвался «добить жертву». Агрессивного мужчину удерживали очевидцы потасовки.Как рассказалиGOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сообщение о происшествии на улице Баумана поступило в полицию сегодня около полудня. Пострадавшего госпитализировали, сейчас им занимаются врачи. Опросить его полицейские пока не могут. В отдел полиции доставлен второй участник конфликта. Свою причастность к происшествию он отрицает.