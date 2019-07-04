Происшествия

44 минуты назад

46-летний мужчина погиб в перевернувшемся автомобиле

2 1118
#авария #ДТП
46-летний мужчина погиб в перевернувшемся автомобиле

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 июля в Добринском районе 46-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, и машина перевернулась. Мужчина погиб на месте аварии.

В Липецке в начале седьмого вечера на улице Металлургов 39-летний водитель автомобиля «Хендай» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 42-летнего мужчину. Пешехода с травмой госпитализировали.

На улице Циолковского 50-летний водитель «ВАЗ-2107» столкнулся с мотоциклом с 30-летним мужчиной за рулем. Мотоциклист получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Липецком районе на автодороге Вербилово – Боринское 48-летний водитель «ВАЗ-2115» допустил наезд на стоящий «ГАЗ» с 57-летним мужчиной за рулем. Водитель «пятнадцатой» с травмами был доставлен в больницу.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1458 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 65.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1209 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


2 1118
#авария #ДТП

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

21 минуту назад
Нищета, к чему ты ляпнул?
ответить

Нищета

34 минуты назад
просто нищета
ответить

Еще в рубрике

62 липчанина стали потерпевшими по делу «Верного решения»
#мошенничество
1
62 липчанина стали потерпевшими по делу «Верного решения»

25 минут назад

Происшествия
70-летний инвалид II группы чуть не зарезал 72-летнего собутыльника
#поножовщина
70-летний инвалид II группы чуть не зарезал 72-летнего собутыльника

31 минуту назад

Происшествия
Пропавшая 13-леняя девочка нашлась
#пропавшие без вести
3
Пропавшая 13-леняя девочка нашлась

56 минут назад

Происшествия
Под Липецком перевернулся «ВАЗ»
#авария #ДТП
6
Под Липецком перевернулся «ВАЗ»

вчера, 22:02

Происшествия
На улице Ильича в Липецке автомобиль свалился в раскоп коммунальщиков
#авария #ДТП
35
На улице Ильича в Липецке автомобиль свалился в раскоп коммунальщиков

вчера, 18:34

Происшествия
Окровавленного мужчину увезли с сокольской остановки
#драка
55
Окровавленного мужчину увезли с сокольской остановки

вчера, 17:04

Происшествия