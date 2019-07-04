46-летний мужчина погиб в перевернувшемся автомобиле

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека, один - погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 июля в Добринском районе 46-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, и машина перевернулась. Мужчина погиб на месте аварии.В Липецке в начале седьмого вечера на улице Металлургов 39-летний водитель автомобиля «Хендай» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 42-летнего мужчину. Пешехода с травмой госпитализировали.

На улице Циолковского 50-летний водитель «ВАЗ-2107» столкнулся с мотоциклом с 30-летним мужчиной за рулем. Мотоциклист получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Липецком районе на автодороге Вербилово – Боринское 48-летний водитель «ВАЗ-2115» допустил наезд на стоящий «ГАЗ» с 57-летним мужчиной за рулем. Водитель «пятнадцатой» с травмами был доставлен в больницу.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1458 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 65.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1209 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.