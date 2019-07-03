Происшествия

40 минут назад

В Липецке задержали изрезавшего собутыльника у «Гарри-бара» 33-летнего коммерсанта

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#покушение на убийство
В Липецке задержали изрезавшего собутыльника у «Гарри-бара» 33-летнего коммерсанта

По версии правоохранительных органов, подозреваемый хотел убить своего друга детства.

Вчера сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего Евгения З., который, как сообщал GOROD48, нанес не менее ножевых ранений своему собутыльнику утром 30 июня у «Гарри-бара» на проспекте Победы в Липецке.

- Нами возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Характер ранений и их количество дали основание правоохранительным органам считать, что подозреваемый пытался убить потерпевшего. Мы будем ходатайствовать перед судом об избрании задержанному ареста как меры пресечения, - сообщил GOROD48 руководитель Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Дионис Амвросов.

По данным GOROD48, жертва и подозреваемый в преступлении - друзья детства. Они вместе росли, занимались дзю-до. Периодически встречались, общались, выпивали (Евгений З. - частный предприниматель; главным видом его ИП была организация деятельности спортивных клубов, дополнительным - розничная торговля продуктами питания, алкоголем, табачными изделиями). В прошлую субботу, 29 июня, они оба были в весело проводящей время компании. Друзья выпивали всю ночь. Ранним утром 30 июня в «Гарри-баре» между ними возник конфликт. Вначале товарищи разняли друзей, но они вышли на улицу, где Евгений З. вынул нож и стал полосовать им своего обидчика.

Однако раненый выжил и дал показания. Исходя из опросов других челнов компании, работников питейного заведения и записей камер видеонаблюдения у следствия появилась полная картина событий, приведших к преступлению. Дело было за малым - задержанием подозреваемого.

В течение трех дней сыщики искали скрывшегося с места преступления липчанина. Сложность была в том, что мужчина мог жить сразу по трем адресам и перемещаться по городу на принадлежащих ему мотоцикле и двух иномарках.

Задержанный сразу же попытался оправдать свое поведение. Из его рассказа следовало, что товарищ провоцировал его на конфликт, но потерпевший и очевидцы говорят об обратном.

фото:vk.com

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#покушение на убийство

Комментарии (12)

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Буратинов

49 секунд назад
А зачем он себе вместо очков женскую прокладку надел? Через неё же плохо видно....
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прОвокатор

4 минуты назад
товарищ провоцировал
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Kot Begemot

5 минут назад
Спортсмены-алканы. Или крестик снимите, или трусы наденьте
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менее ножевых это каких?

6 минут назад
нанес не менее ножевых
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Челн

7 минут назад
других челнов
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липецкий спорт такой

20 минут назад
алканы-спортсмены синячили всю ночь до утра, под утра пришла белочка и они пошли на улицу резать и убивать друг дружку
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харьковские горячие парни

21 минуту назад
у них наверное возникли разногласия по поводу событий на украине
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Отец Геннадий

22 минуты назад
А как фамилия порезанного и где они дзюдо занимались?
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Валетов

24 минуты назад
Закрывать по максимуму!
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Студгородок, 26

31 минуту назад
Вот какие твари живут среди нас! Да вон, 7- летний Ярик с последнего подъезда, заявил бабке Марине, когда поднимались на 5 этаж, мол, зарежет одноклассника! Из 21 школы 15 мкр. И этот гаденыш весьма прыткий. Деда Толика сосед 2 раза тасказ в суды за побои, 5 раз вызывал Толику полицию. Вот и яблоко от яблони получилось
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