Происшествия
40 минут назад
В Липецке задержали изрезавшего собутыльника у «Гарри-бара» 33-летнего коммерсанта
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По версии правоохранительных органов, подозреваемый хотел убить своего друга детства.
Вчера сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего Евгения З., который, как сообщал GOROD48, нанес не менее ножевых ранений своему собутыльнику утром 30 июня у «Гарри-бара» на проспекте Победы в Липецке.
- Нами возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Характер ранений и их количество дали основание правоохранительным органам считать, что подозреваемый пытался убить потерпевшего. Мы будем ходатайствовать перед судом об избрании задержанному ареста как меры пресечения, - сообщил GOROD48 руководитель Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Дионис Амвросов.
По данным GOROD48, жертва и подозреваемый в преступлении - друзья детства. Они вместе росли, занимались дзю-до. Периодически встречались, общались, выпивали (Евгений З. - частный предприниматель; главным видом его ИП была организация деятельности спортивных клубов, дополнительным - розничная торговля продуктами питания, алкоголем, табачными изделиями). В прошлую субботу, 29 июня, они оба были в весело проводящей время компании. Друзья выпивали всю ночь. Ранним утром 30 июня в «Гарри-баре» между ними возник конфликт. Вначале товарищи разняли друзей, но они вышли на улицу, где Евгений З. вынул нож и стал полосовать им своего обидчика.
Однако раненый выжил и дал показания. Исходя из опросов других челнов компании, работников питейного заведения и записей камер видеонаблюдения у следствия появилась полная картина событий, приведших к преступлению. Дело было за малым - задержанием подозреваемого.
В течение трех дней сыщики искали скрывшегося с места преступления липчанина. Сложность была в том, что мужчина мог жить сразу по трем адресам и перемещаться по городу на принадлежащих ему мотоцикле и двух иномарках.
Задержанный сразу же попытался оправдать свое поведение. Из его рассказа следовало, что товарищ провоцировал его на конфликт, но потерпевший и очевидцы говорят об обратном.
- Нами возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Характер ранений и их количество дали основание правоохранительным органам считать, что подозреваемый пытался убить потерпевшего. Мы будем ходатайствовать перед судом об избрании задержанному ареста как меры пресечения, - сообщил GOROD48 руководитель Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Дионис Амвросов.
По данным GOROD48, жертва и подозреваемый в преступлении - друзья детства. Они вместе росли, занимались дзю-до. Периодически встречались, общались, выпивали (Евгений З. - частный предприниматель; главным видом его ИП была организация деятельности спортивных клубов, дополнительным - розничная торговля продуктами питания, алкоголем, табачными изделиями). В прошлую субботу, 29 июня, они оба были в весело проводящей время компании. Друзья выпивали всю ночь. Ранним утром 30 июня в «Гарри-баре» между ними возник конфликт. Вначале товарищи разняли друзей, но они вышли на улицу, где Евгений З. вынул нож и стал полосовать им своего обидчика.
Однако раненый выжил и дал показания. Исходя из опросов других челнов компании, работников питейного заведения и записей камер видеонаблюдения у следствия появилась полная картина событий, приведших к преступлению. Дело было за малым - задержанием подозреваемого.
В течение трех дней сыщики искали скрывшегося с места преступления липчанина. Сложность была в том, что мужчина мог жить сразу по трем адресам и перемещаться по городу на принадлежащих ему мотоцикле и двух иномарках.
Задержанный сразу же попытался оправдать свое поведение. Из его рассказа следовало, что товарищ провоцировал его на конфликт, но потерпевший и очевидцы говорят об обратном.
фото:vk.com
11 1106
Буратинов
прОвокатор
Kot Begemot
менее ножевых это каких?
Челн
липецкий спорт такой
харьковские горячие парни
Отец Геннадий
Валетов
Студгородок, 26