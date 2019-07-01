Происшествия

сегодня, 14:30

В Липецке у бара изрезали ножом 33-летнего мужчину

20 2166
#нападение #поножовшина
В Липецке у бара изрезали ножом 33-летнего мужчину

В тяжёлом состоянии потерпевшего госпитализировали.

Вчера в 6.30 утра от бара на пересечении улиц Ю. Натуралистов и проспекта Победы  в областную больницу с множественными колото-резаными ранениями доставили 33-летнего липчанина.

По данным GOROD48, жизнь потерпевшего висит на волоске. Правоохранительные органы ищут преступника - полиции известно имя подозреваемого.
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#нападение #поножовшина

Комментарии (20)

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Мужчину делает женщина

3 минуты назад
При никчкмной бабенке
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Мужчину делает женщина

4 минуты назад
* бабенке мужик или впадает в депрессию, либо,если сам нормальный -уходит и живёт уже как ему надо.
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причина всех бед в самом тебе, а не в жене

8 минут назад
Люди, денег не хватает потому, что пьянство - норма жизни. Бросайте пьянствовать и курить сразу появятся деньги в семье.
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Вот верные слова!

10 минут назад
Начальство, бросать дуру жену и дкшквуб работу и начать жизнь заново
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Машуко

18 минут назад
Весело время провели
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Лена

22 минуты назад
Страшно на улицу выходить
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Жуть

24 минуты назад
В маскве пачками жителей и ментов режут и ничего,это приказ едерастов мигрантам
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Капитан

26 минут назад
Люди, начальство мозг выносит и жена пилит только того кто молча всё это хавает и позволяет так другим поступать с собой.
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Начальство

30 минут назад
Люди, А кто мешает жену бросить и работу сменить?!
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Люди

42 минуты назад
Пока трезвые, накапливают с такой жизнёй весь негатив в себе, а как напьються выплёскивают на окружающих. Жизнь такая стала. На работе мозг выносит начальство, дома жена пилит. Денег не хватает.
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