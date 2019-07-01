Происшествия
сегодня, 14:30
В Липецке у бара изрезали ножом 33-летнего мужчину
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В тяжёлом состоянии потерпевшего госпитализировали.
Вчера в 6.30 утра от бара на пересечении улиц Ю. Натуралистов и проспекта Победы в областную больницу с множественными колото-резаными ранениями доставили 33-летнего липчанина.
По данным GOROD48, жизнь потерпевшего висит на волоске. Правоохранительные органы ищут преступника - полиции известно имя подозреваемого.
По данным GOROD48, жизнь потерпевшего висит на волоске. Правоохранительные органы ищут преступника - полиции известно имя подозреваемого.
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Мужчину делает женщина
Мужчину делает женщина
причина всех бед в самом тебе, а не в жене
Вот верные слова!
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