В Липецке у бара изрезали ножом 33-летнего мужчину

В тяжёлом состоянии потерпевшего госпитализировали.

Вчера в 6.30 утра от бара на пересечении улиц Ю. Натуралистов и проспекта Победы в областную больницу с множественными колото-резаными ранениями доставили 33-летнего липчанина.



По данным GOROD48, жизнь потерпевшего висит на волоске. Правоохранительные органы ищут преступника - полиции известно имя подозреваемого.

