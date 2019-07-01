Безработный украл у пенсионерки 45 тысяч рублей и ювелирные изделия

30 июня в полицию обратилась 66-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период с 7 по 15 июня неизвестный путем свободного доступа из её квартиры дома по ул.Союзной совершил кражу денег в сумме 45000 рублей и ювелирных изделий.



Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 36-летний житель Липецка. Расследование проводит ОП № 3 УМВД России по г. Липецку.