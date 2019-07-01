Происшествия

54 минуты назад

Безработный украл у пенсионерки 45 тысяч рублей и ювелирные изделия

2 316
#кража
Безработный украл у пенсионерки 45 тысяч рублей и ювелирные изделия
30 июня в полицию обратилась 66-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период с 7 по 15 июня неизвестный путем свободного доступа из её квартиры дома по ул.Союзной совершил кражу денег в сумме 45000 рублей и ювелирных изделий.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 36-летний житель Липецка. Расследование проводит ОП № 3 УМВД России по г. Липецку.
2 316
#кража

Комментарии (2)

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гость

23 минуты назад
???, тебе заняться нечем,срач на каждой ветке разводишь!
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???

40 минут назад
Начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов может уйти в отставку, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, причиной такого решения могло стать * показателей работы в системе УМВД. «В настоящее время в правоохранительных органах не хватает около 400 сотрудников. Предполагается, что эта цифра может стать ещё больше. Кадровый голод главному липецкому полицейскому пока не удалось преодолеть. Не всё гладко и со статистикой. В регионе увеличилась подростковая преступность, а также дистанционные мошенничества в отношении пожилых людей. Кроме этого, последнее время наблюдаются недоработки комплексной работы с силовыми службами. За последнее время резко участились случаи ложных сообщений о взрывных устройствах в общественных местах», - сообщил собеседник агентства.
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