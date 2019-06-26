Скандинавский циклон принесет дожди и грозы

Во второй половине рабочей недели дожди различной интенсивности охватят Липецкую область. Ожидается похолодание.

С приближением активного циклона со Скандинавии атмосферное давление начнет интенсивно падать, усилится юго-западный ветер, ночью местами пройдут небольшие дожди, которые днем повсеместно охватят территорию Липецкой области, местами прогремят грозы. 28 июня ожидаются дожди с грозами, порывистый ветер, в регионе похолодает, 29 июня неустойчивая и ветреная погода сохранится. Среднесуточные температуры воздуха станут уменьшаться и составят 18-19 градусов тепла, что около климатической нормы, 29 июня среднесуточные температуры составят 14-15 градусов, что на 3-5 градусов ниже нормы. В центральных районах области сохраняется высокая пожароопасность лесов.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем дожди продолжатся — местами небольшие, возможны грозы. Ветер южный, 8-13 м/сек, при грозах возможны порывы до 18 м/сек. Температура воздуха ночью от 12 до 17 градусов тепла, днем - от 20 до 25 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем - от 22 до 24 градусов тепла.



День 27 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 7 градусов тепла.



