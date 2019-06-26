Погода в Липецке

58 минут назад

Скандинавский циклон принесет дожди и грозы

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#дожди
Скандинавский циклон принесет дожди и грозы

Во второй половине рабочей недели дожди различной интенсивности охватят Липецкую область. Ожидается похолодание.

С приближением активного циклона со Скандинавии атмосферное давление начнет интенсивно падать, усилится юго-западный ветер, ночью местами пройдут небольшие дожди, которые днем повсеместно охватят территорию Липецкой области, местами прогремят грозы. 28 июня ожидаются дожди с грозами, порывистый ветер, в регионе похолодает, 29 июня неустойчивая и ветреная погода сохранится. Среднесуточные температуры воздуха станут уменьшаться и составят 18-19 градусов тепла, что около климатической нормы, 29 июня среднесуточные температуры составят 14-15 градусов, что на 3-5 градусов ниже нормы. В центральных районах области сохраняется высокая пожароопасность лесов. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем дожди продолжатся — местами небольшие, возможны грозы. Ветер южный, 8-13 м/сек, при грозах возможны порывы до 18 м/сек. Температура воздуха ночью от 12 до 17 градусов тепла, днем - от 20 до 25 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем - от 22 до 24 градусов тепла.

День 27 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 7 градусов тепла.

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#дожди

Комментарии (4)

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Липчанин

13 минут назад
а зачем про одно и тоже писать два раза? раньше же статью уже выпустили на данную тему...совсем информационный голод в городе? Бал закончился без происшествий, мера назначили, которого никто и никогда бы не выбрал, она в свою очередь начала возвращать б/у сановников, тоже не понятно за какие заслуги, сроки по дорогам вновь не выполняются и сдвигаются на неопределенное время, но к дню сдачи все успеют, собутыльники друг друга режут, а молодежь громко слушает музыку по ночам и справляет нужду на угол дома, чем вызывает гнев у Анны с камерой, а ну да...водители ИНОМАРОК (это обязательно надо подчеркнуть, про иномарку, хотя какая собственно разница) продолжают ездить на красные светофоры, причем сразу на 3 (три) хотя он там и один....Так и хочется перефразировать фразу из сказки: спите жители города, в Липецке все спокойно.....
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МЧС

32 минуты назад
Отчитались.А Вы думайте.
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Метеоролог

39 минут назад
-7 градусов тепла? Это при такой температуре че одеть то
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Липчанин

40 минут назад
Да....МЧС прислали смс что начиная с сегодняшнего дня 18.00 и до 18.00 30 июня ожидаются дожди, грозы, ветер.... Будте осторожны....вот так вот - отделались. Вообще не понимаю тогда. что они парятся, просто прислали бы 1 января, что в период с 1 января по 30 апреля возможны морозы, снег метели. половодье - не выходите по одиночке из дома, ато обморожения. а в период с 1 мая по 30 сентября возможны ветер дождь грозы: в леса не ходите не купайтесь под одиночными деревьями не стойте. с 1 октября по 31 декабря - см начало смс. Мы предупредили.
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