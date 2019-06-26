Пьяный 79-летний старик предложил сыну бросить пить и дважды воткнул ему в грудь нож

Прокурор Измалковского района направил в суд уголовное дело 79-летнего жителя села Чернава, обвиненного в убийстве сына.

По версии следствия, в апреле 2019 года 79-летний житель села и его 51-летний сын купили в местном магазине две бутылки водки и три литра пива.



Распив спиртное, отец предложил «завязать с алкоголем», что вызвало бурную негативную реакцию сына. Разозлившись обвиняемый, дважды ударил сына кухонным ножом в грудь, а затем лег спать. Только на следующее утро он обнаружил, что сын мертв.



О случившемся обвиняемый сообщил соседке, которая и вызвала полицию.



Свою вину в убийстве сына он признал в полном объеме.



Признав собранные в ходе следствия доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.



Максимальное наказание за совершение указанного преступления - 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.