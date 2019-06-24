Общество

56 минут назад

Убийство липецкой школьницы станет сюжетом для «Следствие вели...»

13 2429
#Таня Трухачёва
Убийство липецкой школьницы станет сюжетом для «Следствие вели...»

Съемочная группа начнет работу в городе в этот вторник.

Как стало известно GOROD48, съемочная группа телепередачи «Следствие вели...» завтра прибудет в Липецк. Цель визита телевизионщиков — создание выпуска о зверском убийстве, потрясшем город в 1988 году. Тогда нашли расчлененное тело школьницы Тани Трухачёвой. Известно, что съемочная группа пообщается с теми, кто вел расследование дела, а также с соседями убитой и убийцы: многие свидетели тех событий до сих пор живут в доме на улице Ленина.

В сентябре 1988 года в Правобережном РОВД Липецка было зарегистрировано заявление о "безвестном исчезновении" 7-летней Тани Трухачевой, которая пошла в магазин за хлебом и не вернулась. Первоначальные поисковые мероприятия не дали результата. Спустя две недели в одной из камер хранения железнодорожного вокзала города был обнаружен чемодан, в котором находилось расчлененное тело девочки.

K проведению оперативно-разыскных и поисковых мероприятий было привлечено беспрецедентное количество личного состава городской милиции. Спустя неделю после обнаружения останков девочки, из канализационного стояка дома, где проживала семья Трухачевых, изъяли биологическое вещество, принадлежность которого к девочке установила экспертиза. При обыске всех квартир, расположенных по стояку, в одной из них были обнаружены вещи, принадлежавшие убитой. Владелец квартиры, рабочий завода "Свободный сокол" Юрий Медведев, 11 октября был задержан. Так была восстановлена картина преступления: сосед обманом заманил девочку к себе, надругался, а затем убил ее и расчленил тело.

Суд состоялся в Доме культуры рудоуправления. Зал не смог вместить всех желающих, и на улицу были выведены "громкоговорители". В день, когда оглашался приговор, перед ДК собрались несколько тысяч человек, которые одобрительно встретили самую суровую меру наказания. Она была впоследствии подтверждена Президиумом Верховного суда. Медведева приговорили к смертной казни.

Фото: скриншот НТВ
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#Таня Трухачёва

Комментарии (13)

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Юрий

3 минуты назад
777, как зовут вашу дочь?
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Я учился с ней в одном классе.

5 минут назад
Мягко говоря воспоминания не самые приятные.
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777

7 минут назад
44я школа. В первый класс пошла, вместе с моей дочерью. Жуткая была история. До сих пор ходят слухи, что соседа обвинили, потому что настоящего монстра не нашли.
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Я

13 минут назад
На Ленинском проспекте жила одна семья была у них дочька мать Танечка звала. Ходила Таня в школу училась лишь на пять.В косичках были ленты и глазки как алмаз .
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Иришка

18 минут назад
Я помню эту историю . Мы тогда в первом классе учились
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дзен

24 минуты назад
У Каневского класс передача.
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Студгородок, 26

24 минуты назад
Вот раньше были законы! Вышка! А теперь? Стащившему плитку шоколада больше дают чем убивцам! Помню этот жуткий случай, как кишки засорились в канализации дома, и только поэтому нашли зацепку. С тех пор убийства в Липецке чуть ли не каждый день. Толик, пенс с последнего десятки раз угрожал соседу убийством. Прибегал участковый не раз- в возбуждении отказать. Толика боится даже жена Маринка, рассказывая соседкам: , мол, он у меня зверь и яего боюсь!. Интересно, поубивалил ли пыл Толик после облучения? Спрятался где-то, не выходит. Боится расспросов, как делали операцию внизу живота....
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Дык +

24 минуты назад
Блин, базар-базар-базар! А за базаром кто-то о родных ее подумал? Синдром Малахова! Как он еще своим и чужим дерьмом не захлебнулся?!
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Житель48

30 минут назад
Мой преподаватель криминалистики участвовал в раскрытии этого убийства
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///

35 минут назад
Это было страшно тогда и с дрожью читаешь эту публикацию сейчас...мы переживали всем городом тогда...один вопрос - зачем сейчас это поднимать, тем более по ТВ показывать? Или рейтинг программы превыше всего. Это страшно вспоминать, не только по ТВ смотреть... зачем, для кого и для чего?
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