Убийство липецкой школьницы станет сюжетом для «Следствие вели...»

Съемочная группа начнет работу в городе в этот вторник.

Как стало известно GOROD48, съемочная группа телепередачи «Следствие вели...» завтра прибудет в Липецк. Цель визита телевизионщиков — создание выпуска о зверском убийстве, потрясшем город в 1988 году. Тогда нашли расчлененное тело школьницы Тани Трухачёвой. Известно, что съемочная группа пообщается с теми, кто вел расследование дела, а также с соседями убитой и убийцы: многие свидетели тех событий до сих пор живут в доме на улице Ленина.



В сентябре 1988 года в Правобережном РОВД Липецка было зарегистрировано заявление о "безвестном исчезновении" 7-летней Тани Трухачевой, которая пошла в магазин за хлебом и не вернулась. Первоначальные поисковые мероприятия не дали результата. Спустя две недели в одной из камер хранения железнодорожного вокзала города был обнаружен чемодан, в котором находилось расчлененное тело девочки.



K проведению оперативно-разыскных и поисковых мероприятий было привлечено беспрецедентное количество личного состава городской милиции. Спустя неделю после обнаружения останков девочки, из канализационного стояка дома, где проживала семья Трухачевых, изъяли биологическое вещество, принадлежность которого к девочке установила экспертиза. При обыске всех квартир, расположенных по стояку, в одной из них были обнаружены вещи, принадлежавшие убитой. Владелец квартиры, рабочий завода "Свободный сокол" Юрий Медведев, 11 октября был задержан. Так была восстановлена картина преступления: сосед обманом заманил девочку к себе, надругался, а затем убил ее и расчленил тело.



Суд состоялся в Доме культуры рудоуправления. Зал не смог вместить всех желающих, и на улицу были выведены "громкоговорители". В день, когда оглашался приговор, перед ДК собрались несколько тысяч человек, которые одобрительно встретили самую суровую меру наказания. Она была впоследствии подтверждена Президиумом Верховного суда. Медведева приговорили к смертной казни.



Фото: скриншот НТВ