17-летнюю липчанку на Европейских Играх подвело стартовое волнение

Семьянова зачехлила ружье на 20-м месте, но сколько впереди еще будет победных стартов, Дарья!

Европейские Игры в Минске стартовали не очень успешно для липецких спортсменов. Сегодня в борьбу вступила первая из четырех наших земляков Дарья Семьянова в соревнованиях по стендовой стрельбе (упражнение «трап»).

Спор с лучшими спортсменками Старого Света у 17-летней спортсменки не задался. Дарья выбила 100 очков из 125 возможных, не попала в финал и в итоге заняла лишь 20-е место.

Для продолжения борьбы за медали требовались, минимум, еще восемь точных выстрелов. Наша молодая спортсменка занервничала в самом начале и в стартовой серии (всего таких серий пять по 25 выстрелов) допустила аж 10 (!) промахов. Затем Дарья взяла себя в руки, почти выправила ситуацию, но слабо провела четвертую серию – 8 выстрелов «в молоко».

Чемпионкой Европейских Игр стала 26-летняя итальянка Сильвания Станко, которая в квалификации выбила 113 очков, а в победном финале – 46. Второй стала ее соотечественница Джессика Росси (110, 44), «бронзу» взяла испанка Фатима Галвес (114, 34).

В соревнованиях по легкой атлетике сборная России заняла первое место в своем квалификационном матче сборная, оставив позади команды Франции, Италии, Словении, Румынии и Эстонии.

Липчанка Яна Глотова, заявленная запасной в смешанной эстафетах 4х400 и эстафете преследования, на дорожку пока не выходила, но GOROD48 уже делал прогноз, что Яну в деле мы обязательно увидим.

25 июня предварительные заезды у байдарок-четверок с нашей Верой Собетовой, 26 июня в упражнении «скит» у мужчин-стендовиков стреляет Михаил Шарапов.

Добавим, что сборная России захватила лидерство в общем медальном зачете II Европейских Игр: у нашей команды уже 39 медалей (19 «золотых», 10 «серебряных» и 10 «бронзовых»). На втором месте хозяева белорусы – 34 (10, 9, 15), на третьем – сборная Грузии – 16 (5, 3, 8), на четвертом – Украина – 16 (4,6,6).