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За кого из липчан болеть на Европейских Играх: расписание
В главных соревнованиях Старого Света выступят четыре наших земляка.
Сегодня в Минске состоится торжественная церемония открытия II Европейских игр, в ходе которых пройдут соревнования по 21 виду спорта и будет разыграно 200 комплектов наград.
В составе сборной России на Играх выступят четверо липчан, и сегодня мы расскажем за кого и когда нужно переживать землякам-болельщикам.
Первыми в бой пойдут стрелки
Неудивительно, что половина наших представителей – 2 человека являются стрелками, причем они первыми и в ступят в борьбу за награды первыми. Уже завтра, 22 июня, на огневой рубеж в упражнении «трап» среди мастеров стендовой стрельбы выйдет Дарья Семьянова. В первый день состоится квалификация, в воскресение, 23 июня – финал.
Дарья Семьянова.
Отметим, что 18-летняя Семьянова гарантировала себе место в сборной России, недавно выиграв чемпионат страны. В упражнении «скит» у мужчин выступил наш Михаил Шарапов, стрельбы пройдут 26 (квалификация) и 27 (финал) июня.
Михаил Шарапов
Яна Глотова – запасная, но наверняка выйдет на старт
23 июня начнутся соревнования по легкой атлетике, которые впервые пройдут в новом формате - «Динамичная новая легкая атлетика» (Dynamic New Athletics).
Формат соревнований подразумевает проведение матчей (официальная формулировка), в каждом из которых будут соревноваться представители 6 стран, продолжительность каждого матча – 120 минут. В первый день соревнований, 23 июня, будет проведено 4 матча, в результате которых 4 страны-победителя каждого матча + две команды из занявших вторые места в своих матчах, набравшие наибольшее количество очков к последнему виду программы (гонка преследования), пройдут сразу в полуфинальные соревнования. Оставшиеся 18 команд снова поборются за возможность выхода в полуфинал в четвертьфиналах, которые пройдут 25 июня. Команды – победители каждого из 3 четвертьфиналов + 3 лучшие команды из занявших вторые места в этом раунде пройдут в полуфиналы.
На следующий день, 26 июня, пройдут полуфиналы, в которых выступят, соответственно, 6 команд, отобравшиеся в первый соревновательный день, и 6 команд из четвертьфиналов. Из этих 12 команд в финал будут выбраны 6 сильнейших (занявшие 1-3 места в двух полуфинальных матчах). 28 июня – финал из 6 команд (один матч).
Яна Глотова
Липчанка Яна Глотова заявлена в качестве запасной в смешанной эстафете 4х400 метров и смешанной эстафете в виде гонки преследования. В основной состав входят Вячеслав Колесниченко, Тимофей Чалый, Вера Рудакова, Полина Миллер, а еще одним запасным является двукратный «бронзовый» призер чемпионатов мира в многоборье Илья Шкуренев.
Впрочем, понятно, что одной неизменной «четверкой» сборная России вряд ли сможет обойтись с учетом вероятного большого количества матчей. Оттого у Глотовой отличные шансы на то, чтобы выйти на беговую дорожку.
Добавим, что Гонка преследования – последний вид каждого матча, в ней команды будут стартовать по системе Гундерсона (задержка на старте на 0.333 секунды за каждое 1 очко разницы по итогам проведения 8 видов каждого матча).
Программа легкоатлетического турнира:
23 июня — квалификационный раунд;
24 июня — день отдыха;
25 июня — четвертьфиналы;
26 июня — полуфиналы;
27 июня — день отдыха;
28 июня — финал.
Греби, Вера, греби
Участница Олимпиады-2012 Вера Собетова выйдет на старт в составе экипажа байдарки-четвёрки на дистанции 500 метров. На 25 июня намечены предварительные заезды, на 27 июня - финал.
Вера Собетова
Европейские Игры завершатся 30 июня. Любопытно, что соревнования в этом году должны были пройти в Москве, но их перенесли из российской столицы после череды с допинговыми скандалами наших спортсменов.