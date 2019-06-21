За кого из липчан болеть на Европейских Играх: расписание

В главных соревнованиях Старого Света выступят четыре наших земляка.

Сегодня в Минске состоится торжественная церемония открытия II Европейских игр, в ходе которых пройдут соревнования по 21 виду спорта и будет разыграно 200 комплектов наград.

В составе сборной России на Играх выступят четверо липчан, и сегодня мы расскажем за кого и когда нужно переживать землякам-болельщикам.

Первыми в бой пойдут стрелки

Неудивительно, что половина наших представителей – 2 человека являются стрелками, причем они первыми и в ступят в борьбу за награды первыми. Уже завтра, 22 июня, на огневой рубеж в упражнении «трап» среди мастеров стендовой стрельбы выйдет Дарья Семьянова. В первый день состоится квалификация, в воскресение, 23 июня – финал.







Дарья Семьянова.



Отметим, что 18-летняя Семьянова гарантировала себе место в сборной России, недавно выиграв чемпионат страны. В упражнении «скит» у мужчин выступил наш Михаил Шарапов, стрельбы пройдут 26 (квалификация) и 27 (финал) июня.







Михаил Шарапов



Яна Глотова – запасная, но наверняка выйдет на старт

23 июня начнутся соревнования по легкой атлетике, которые впервые пройдут в новом формате - ​ «Динамичная новая легкая атлетика»​ (Dynamic New Athletics).

Формат соревнований подразумевает проведение матчей (официальная формулировка), в каждом из которых будут соревноваться представители​ 6 стран, продолжительность каждого матча –​ 120 минут. В первый день соревнований,​ 23 июня, будет проведено​ 4 матча, в результате которых​ 4 страны-победителя​ каждого матча + две команды из занявших вторые места в своих матчах, набравшие наибольшее количество очков к последнему виду программы (гонка преследования), пройдут сразу в​ полуфинальные соревнования. Оставшиеся​ 18 команд​ снова поборются за возможность выхода в полуфинал в четвертьфиналах, которые пройдут​ 25 июня. Команды – победители каждого из 3 четвертьфиналов + 3 лучшие команды из занявших вторые места в этом раунде пройдут в полуфиналы.

На следующий день,​ 26 июня, пройдут полуфиналы, в которых выступят, соответственно, 6 команд, отобравшиеся в первый соревновательный день, и 6 команд из четвертьфиналов. Из этих​ 12 команд​ в финал будут выбраны 6 сильнейших (занявшие 1-3 места в двух полуфинальных матчах). 28 июня​ – финал из​ 6 команд​ (один матч).







Яна Глотова



Липчанка Яна Глотова заявлена в качестве запасной в смешанной эстафете 4х400 метров и смешанной эстафете в виде гонки преследования. В основной состав входят Вячеслав Колесниченко, Тимофей Чалый, Вера Рудакова, Полина Миллер, а еще одним запасным является двукратный «бронзовый» призер чемпионатов мира в многоборье Илья Шкуренев.

Впрочем, понятно, что одной неизменной «четверкой» сборная России вряд ли сможет обойтись с учетом вероятного большого количества матчей. Оттого у Глотовой отличные шансы на то, чтобы выйти на беговую дорожку.

Добавим, что Гонка преследования – последний вид каждого матча, в ней команды будут стартовать по​ системе Гундерсона​ (задержка на старте на 0.333 секунды за каждое 1 очко разницы по итогам проведения 8 видов каждого матча).

Программа легкоатлетического турнира:

23 июня​ — квалификационный раунд;

24 июня​ — день отдыха;

25 июня​ — четвертьфиналы;

26 июня​ — полуфиналы;

27 июня​ — день отдыха;

28 июня​ — финал.

Греби, Вера, греби

Участница Олимпиады-2012 Вера Собетова выйдет на старт в составе экипажа байдарки-четвёрки на дистанции 500 метров. На 25 июня намечены предварительные заезды, на 27 июня - финал.







Вера Собетова



Европейские Игры завершатся 30 июня. Любопытно, что соревнования в этом году должны были пройти в Москве, но их перенесли из российской столицы после череды с допинговыми скандалами наших спортсменов.